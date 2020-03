Comment vos émotions affectent-elles votre boussole morale?

Nous aimerions croire que nous faisons des jugements moraux basés sur une pensée rationnelle, mais la vérité est que notre pensée morale ne peut pas échapper à nos émotions. Voyons comment l’anxiété, l’empathie, la colère et le dégoût façonnent notre pensée morale et comment nous pouvons exploiter ces émotions pour prendre de meilleures décisions morales.

Le tristement célèbre problème du chariot

Imaginez ce scénario: lorsque vous vous promenez dans une gare, vous remarquez que des ouvriers du bâtiment travaillent sur les voies. Il y a une fourche dans la voie, donc un train peut aller à gauche ou à droite. Sur la piste de gauche, il n’y a qu’une seule personne qui travaille. Sur la bonne voie, cinq personnes travaillent. Ils ont tous un casque antibruit et ne semblent pas savoir ce qui se passe autour d’eux.

Soudain, vous voyez une voiture de train incontrôlée descendre les rails – elle doit s’être détachée d’un train! La fourche dans la piste est dirigée vers le côté droit, de sorte que la voiture hors de contrôle se dirige tout droit vers les cinq travailleurs, certains de tous les tuer. Il n’y a aucun moyen d’arrêter le wagon. La seule chose que vous pouvez faire est de tirer sur un interrupteur pour rediriger la voiture vers la voie de gauche, ce qui tuerait le seul travailleur là-bas.

Tirez-vous sur l’interrupteur?

C’est difficile, non? D’une part, il semble évident que tuer une personne pour en sauver cinq est mieux que tuer cinq pour en sauver une. D’un autre côté, la redirection de la piste nécessiterait que vous provoquiez délibérément la mort de quelqu’un plutôt que de laisser l’accident suivre son cours. La plupart d’entre nous se sentent au moins délicats à propos du choix de tuer un pour sauver cinq, mais la plupart d’entre nous, lorsqu’ils sont pressés, sont d’accord avec lui. Du moins quand on lui pose une question hypothétique, c’est-à-dire.

C’est le dilemme moral classique appelé le problème du chariot. De nombreux philosophes et psychologues l’ont utilisé pour étudier et réfléchir à notre façon de penser la morale. Une grande question qu’ils ont posée est: “Les gens prennent-ils ces décisions sur la base d’une pensée rationnelle, ou sont-ils influencés par d’autres facteurs?”

Eh bien, considérez cette torsion du problème du chariot pour votre réponse: que se passe-t-il s’il n’y a pas d’interrupteur pour rediriger la voiture de train, mais qu’il y a un grand inconnu qui passe et que vous pourriez pousser sur la voie? Cette personne serait tuée, mais son corps empêcherait le train de tuer les cinq ouvriers du bâtiment. Souhaitez-vous pousser l’étranger?

Ici, le calcul est le même: en sacrifier un pour en sauver cinq. Mais je parie que vous avez eu une réaction intestinale différente. Si c’est le cas, cela montre que quelque chose d’autre vous aide à prendre cette décision. Qu’est-ce que c’est autre chose?

Il s’avère que les émotions jouent un grand rôle dans la façon dont nous jugeons la moralité et prenons des décisions morales. Qu’avez-vous ressenti en considérant le problème du chariot et sa variante plus étrange? Peur? Empathie? Dégoûter? Jetons un coup d’œil à la science derrière la façon dont ces émotions – et votre relation avec elles – affectent votre boussole morale.

