Les ventes au détail ont augmenté de 5,5% en février dernier par rapport au même mois de 2019, juste avant la crise des coronavirus, qui a forcé la fermeture de la plupart des magasins, les enchaînant 17 mois de plus et La plus forte augmentation depuis juin 2016 a été enregistrée.

L’emploi a progressé de 0,7% et ajouté 70 mois de positif, selon les données publiées ce lundi par l’Institut national de la statistique (INE).