Comparer les décès COVID-19 aux décès dus à la grippe, c’est comme comparer les pommes aux oranges

Fin février, alors que le marché boursier commençait à s’effondrer sur les craintes de coronavirus, le président Donald Trump a tenu un briefing à la Maison Blanche pour rassurer les gens sur le fait qu’il y avait peu de chance que le virus perturbe de manière significative aux États-Unis.

«Je veux que vous compreniez quelque chose qui m’a choqué quand je l’ai vu», a-t-il déclaré. «La grippe, dans notre pays, tue de 25 000 personnes à 69 000 personnes par an. Cela m’a choqué. »

Son point de vue était de suggérer que le coronavirus n’était pas pire que la grippe, dont le bilan des morts la plupart d’entre nous a apparemment à peine remarqué.

Début avril, alors que les mesures de distanciation sociale ont commencé à aplatir la courbe dans certaines parties du pays, un modèle de prévision influent a révisé le nombre de décès américains dus au coronavirus qu’il prévoyait en été à 60 400, et certaines personnes ont recommencé à faire des comparaisons avec la grippe, en faisant valoir que, si cela ne devait finalement pas être pire qu’une mauvaise saison de la grippe, nous devrions rouvrir le pays aux affaires. (Le 22 avril, les prévisions du modèle ont atteint 67 641 décès.)

Mais ces arguments, comme les commentaires du président, sont basés sur une compréhension erronée de la façon dont les décès dus à la grippe sont comptés, ce qui peut nous laisser une vision déformée de la comparaison du coronavirus avec lui.

Lorsque des rapports sur le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 ont commencé à circuler plus tôt cette année et que des questions ont été soulevées sur la façon dont la maladie qu’il cause, COVID-19, par rapport à la grippe, il m’est venu à l’esprit que, en quatre ans de résidence en médecine d’urgence et plus de trois ans et demi en tant que médecin traitant, je n’avais presque jamais vu quelqu’un mourir de la grippe. Je ne me souvenais que d’un cas pédiatrique tragique.

Sur la base des chiffres du CDC, j’aurais dû en voir beaucoup, beaucoup plus. En 2018, plus de 46000 Américains sont morts de surdoses d’opioïdes. Plus de 36 500 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation. Près de 40 000 personnes sont décédées des suites de la violence armée. Je vois ces morts tout le temps. Étais-je seul à remarquer cet écart?

J’ai décidé d’appeler des collègues à travers le pays qui travaillent dans d’autres services d’urgence et dans les unités de soins intensifs pour poser une question simple: combien de patients pourraient-ils se souvenir de mourir de la grippe? La plupart des médecins que j’ai interrogés ne se souvenaient pas d’un seul au cours de leur carrière. Certains ont dit en avoir rappelé quelques-uns. Tous semblaient avoir le même moment d’ampoule que j’avais déjà vécu: pendant trop longtemps, nous avons aveuglément accepté une statistique qui ne correspond pas à notre expérience clinique.

Les 25 000 à 69 000 chiffres cités par Trump ne représentent pas les décès de grippe recensés par an; ce sont des estimations que le CDC produit en multipliant le nombre de décès dus à la grippe signalés par divers coefficients produits par des algorithmes complexes. Ces coefficients sont basés sur des hypothèses sur le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès qui, selon eux, n’ont pas été signalés. Au cours des six dernières saisons de la grippe, le nombre de décès de grippe confirmés par le CDC – c’est-à-dire le nombre de décès dus à la grippe comme nous comptons actuellement les décès dus au coronavirus – a varié de 3 448 à 15 620, ce qui est bien inférieur aux chiffres communément répétés par des fonctionnaires et même des experts en santé publique.

Il y a une certaine logique derrière les méthodes du CDC. Il y a, bien sûr, certains décès dus à la grippe qui sont manqués, car tous ceux qui contractent la grippe ne subissent pas de test de grippe. Mais il existe peu de données pour soutenir l’hypothèse du CDC selon laquelle le nombre de personnes qui meurent de la grippe chaque année est en moyenne six fois plus élevé que le nombre de décès dus à la grippe qui sont effectivement confirmés. En fait, en petits caractères, le nombre de cas de grippe du CDC comprend également les décès par pneumonie.

Le CDC devrait immédiatement changer la façon dont il signale les décès dus à la grippe. Alors que dans le passé, il était justifié d’errer du côté d’une surestimation substantielle des décès dus à la grippe, afin d’encourager la vaccination et une bonne hygiène, à ce stade, le rapport du CDC sur les décès dus à la grippe induit dangereusement le public et même les responsables publics au sujet de la comparaison entre ces deux virus. Si nous concluons à tort que COVID-19 est «juste une autre grippe», nous pouvons nous retirer des stratégies qui semblent fonctionner pour minimiser la vitesse de propagation du virus.

La question demeure. Pouvons-nous comparer avec précision le bilan de la grippe au bilan de la pandémie de coronavirus?

Pour ce faire, nous devons comparer les décès comptés aux décès comptés, les décès non comptés aux estimations statistiques exagérément gonflées. Si nous comparons, par exemple, le nombre de personnes décédées aux États-Unis à cause de COVID-19 au cours de la deuxième semaine complète d’avril au nombre de personnes décédées de la grippe au cours de la pire semaine des sept dernières saisons grippales (comme indiqué au CDC), nous constatons que le nouveau coronavirus a tué entre 9,5 et 44 fois plus de personnes que la grippe saisonnière. En d’autres termes, le coronavirus ne ressemble en rien à la grippe: c’est beaucoup, bien pire.

De ce point de vue, les données sur les coronavirus et la grippe correspondent en fait – plutôt que de faire face à – notre réalité vécue dans la pandémie de coronavirus: les hôpitaux dans les points chauds ont atteint leurs limites et, à New York en particulier, tant de morts que les corps sont empilés dans des camions frigorifiques. Nous n’avons jamais vu de telles conditions.

Dans ce briefing fin février, Trump a minimisé la probabilité que le virus se propage de manière significative aux États-Unis et que des mesures extrêmes comme la fermeture des écoles devraient être prises, affirmant que «nous l’avons si bien sous contrôle» et retournant à nouveau dans le grippe.

«Soixante-neuf mille personnes meurent chaque année – de 26 à 69 – chaque année de la grippe», a-t-il déclaré. «Maintenant, pensez-y. C’est incroyable.”

Nous savons maintenant que Trump s’est trompé de façon désastreuse sur la menace que le coronavirus faisait peser sur les États-Unis. Mais son opinion selon laquelle le nombre de décès dus à la grippe était incroyable? Sur ce point, il était parfait.

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas les vues et opinions de l’Hôpital Brigham and Women’s ou de la Harvard Medical School.