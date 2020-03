Composé et sans mariage à cause du coronavirus | En vedette

Rafa et Miki ont dit “oui, je veux” ce vendredi avec un masque. Un mariage atypique marqué par le coronavirus, qui a provoqué la suspension des liens civils dans des régions comme Madrid et affectera également les religieux après l’entrée en vigueur de l’état d’alarme, ce qui restreint les déplacements.

Quelques heures avant la suspension des mariages civils vendredi dernier à la demande du Conseil général de la magistrature, une dizaine de couples et leurs familles, la plupart vêtus de masques et de gants, ont défié le coronavirus et ont poursuivi leurs liens dans le Greffe Civil de Madrid.

La porte et trois gardiens de sécurité contrôlaient que seuls les conjoints et deux témoins pouvaient accéder à l’intérieur du bâtiment, le quota maximum que le conseil municipal avait autorisé pour les liaisons dans la capitale.

Les nerfs et l’inquiétude prédominaient chez les couples qui attendaient aux portes du greffe leur tour, évitant la foule à l’entrée.

Le lien avec le plus d’épidémies dans les médias était celui de Rafa et Miki, un madrilène et un japonais, car tous les deux portaient leur masque en tout temps. Huit mois après avoir commencé à sortir ensemble, “personne n’allait leur dire” qu’ils se marieraient dans cette situation et “avec le mariage annulé au Japon”.

“Au moins, nous n’avons eu aucun problème avec le banquet”, a déclaré la mariée et le marié démissionnés.

Ce mariage a été l’un des derniers civils célébrés à Madrid avant la suspension imposée par la crise des coronavirus.

Dans le cas des mariages religieux, ils peuvent aller de l’avant mais avec des précautions. L’état d’alarme décrété par le gouvernement qui entre en vigueur ce samedi indique que les célébrations religieuses seront conditionnées à l’adoption de mesures pour éviter les foules et respecter au moins un mètre de distance entre les participants.

D’autres personnes avaient déjà décidé d’agir par elles-mêmes devant toutes ces restrictions, comme Carmen, qui, après les premières informations sur la propagation du coronavirus en Espagne, a choisi de reporter son mariage d’un an.

En principe, la cérémonie allait avoir lieu le 27 juin, mais “dans l’état actuel des choses”, il pensait que s’il continuait, ce serait “un échec”, il a donc préféré “ne pas se prendre les doigts” et que son grand jour soit 26 juin 2021.

De plus, l’atelier où elle allait faire le test vestimentaire a fermé, ce qui s’ajoute à la fermeture d’autres commerces qui va rendre «impossible» de poursuivre les préparatifs.

Et c’est que la crise des coronavirus affecte à la fois les couples avec des plans de mariage et les planificateurs de ce type d’événement tels que Vanesa, de ‘Elite weddings’, qui dit à Efe que peu de temps avant la décision du gouvernement national de déclarer l’état d’alarme a déjà reporté un lien du 30 mai au 2 octobre.

Le reste des mariages, tous prévus pour juin ou juillet, “se tiennent toujours”, bien qu’il ne sache pas “si cette situation va changer ce mois-ci”.

Concha, fondatrice de ‘In good hands’, n’a pour l’instant eu plus de “chance” et son mariage prévu pour le 25 avril n’a pas été annulé, avec 220 participants, dont beaucoup de pays comme l’Afrique du Sud, la Suède et la Norvège.

“Je croise les doigts pour que cela ne soit pas annulé”, dit-il, bien qu’il reconnaisse qu’il n’a pas parlé aux mariés depuis une semaine, ce qui est beaucoup en période de coronavirus, alors il les appellera lundi pour “prendre une décision dès que avant. “

“Les deux prochaines semaines seront cruciales, car si les infections à coronavirus sont réduites, les mariés seront plus en sécurité, mais s’ils augmentent, ce sera un véritable désastre”, dit-il.

De l’archevêché de Madrid, ils font appel à la responsabilité du couple en ce moment et recommandent de reporter les liens “lorsque cela est possible”.

Bien qu’ils n’aient pas de chiffres pour les annulations ou les reports, l’archidiocèse de Madrid assure que leur perception est que la plupart des mariages sont reportés.

Le prêtre de l’église de San Fermín de los Navarros, à Madrid, Samuel Azcona, le confirme: “Les choses se compliquent un peu avec les mariages, il en a eu un ce week-end qu’ils ont annulé cette semaine”, dit-il.

Et il souligne que «pour aider» les promis, l’Église recherche «d’autres dates plus éloignées, comme septembre et octobre.

Bien que certains mariages religieux se poursuivent de nos jours, ils seront quelque peu atypiques car les mariés ne peuvent célébrer le banquet qu’à la maison et sans invités, car la fermeture des établissements commerciaux ajoute à la limitation des mouvements de personnes après la déclaration de l’État alerte.

Cela entraînera beaucoup plus de petits amis que prévu à se retrouver composés et sans mariage à cause du coronavirus.

Marta Moreno et Borja Méndez