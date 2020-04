Compte à rebours pour l’équipage commercial – Scientific American

La NASA approche la fin d’un chemin sinueux pour le lancement d’un astronaute commercial

Le concept de cet artiste montre le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing, actuellement en cours de développement pour le programme d’équipage commercial de la NASA, amarré à la Station spatiale internationale. Crédit: NASA

Note de l’éditeur (22/04/20): Le 17 avril, une date de lancement officiel du 27 mai a été annoncée pour le premier vol d’essai en équipage historique du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. L’engin devrait transporter deux astronautes à la Station spatiale internationale et à l’arrière.

Lorsque la navette spatiale Atlantis a atterri et s’est arrêtée au Kennedy Space Center en Floride en 2011, mettant ainsi fin au programme de navette de 30 ans, la NASA espérait faire embarquer des astronautes américains à bord de taxis spatiaux développés dans les quatre ans. Mais les déficits budgétaires ont ajouté deux ans aux calendriers de développement, puis les problèmes techniques avec les parachutes et les systèmes d’échappement de lancement ont poussé les principaux tests en vol à 2019. Maintenant, SpaceX – la société sélectionnée avec Boeing en 2014 pour piloter des équipages vers et depuis la Station spatiale internationale – enfin sur le point de lancer deux astronautes de la NASA sur une course d’essai tant attendue. Boeing prévoit de suivre, peut-être cette année, bien que la société ait rencontré des problèmes logiciels lors de son vol d’essai sans équipage en décembre dernier. Voici un aperçu des hauts et des bas des efforts déployés par la NASA pendant une décennie pour restaurer les vols spatiaux orbitaux humains aux États-Unis.

Crédit: NASA (1 et 2); ESPACE X (3, 8 et 9); AEROJET ROCKETDYNE (4); CENTRE SPATIAL JOHNSON DE LA NASA (5); CENTRE SPATIAL ET BOEING JOHNSON DE LA NASA (6); BILL INGALLS ET LA NASA (7)

Cet article a été initialement publié sous le titre “Countdown to Commercial Crew” dans Scientific American 322, 5, 14-15 (mai 2020)

doi: 10.1038 / scientificamerican0520-14

À PROPOS DES AUTEURS)

Irene Klotz

Irene Klotz est rédactrice spatiale à Aviation Week & Space Technology.

Lisez ceci

Dans le magasin

Scientifique américain

Bulletin

Scientific American Space & Physics est un résumé des histoires les plus importantes sur l’univers et au-delà

Abonnez-vous maintenant!