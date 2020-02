Condamné pour être entré illégalement dans le pays quand il le voulait, Mario Guevara

Chronique: Condamné pour être entré illégalement dans le pays quand il en avait envie.

ICE sait qu’il y a plus d’immigrants comme lui et promet de les poursuivre. «Don Pedro» s’est moqué du système juridique de ce pays à plusieurs reprises, jusqu’à ce que son jour arrive.

Pedro Santos García est entré illégalement aux États-Unis en tant que Juan par sa maison. Chaque fois qu’il en avait envie, il entrait dans le pays comme si c’était le sien, même s’il n’avait pas de statut juridique.

Au total, il y a eu huit cas où les autorités américaines l’ont arrêté dans l’État de New York (où il vivait) pour avoir commis diverses violations de la loi.

Pendant toutes ces périodes, il a été expulsé vers le Mexique, mais il lui a fallu plus de temps pour y arriver que pour y revenir.

Pendant 42 ans, cet immigrant de 42 ans s’est moqué du système judiciaire de ce pays en violant ses lois sur l’immigration de son propre nez.

Le pire, c’est qu’il n’est pas venu seul, mais a également motivé d’autres personnes à entreprendre le voyage et les a même facturés pour cela, ce qui est considéré comme un trafic d’êtres humains.

Tout indique que, comme ils l’ont fait tant de fois qu’il avait fait cette route, la route était bien connue, qu’il a utilisée en sa faveur.

Mais ce tour de table de «Don Pedro» est terminé, ou du moins pour les cinq prochaines années, vous ne pourrez plus en profiter.

Et il vient d’être condamné à la prison après avoir fait l’erreur de sa vie en tentant d’éviter d’être arrêté et expulsé pour la neuvième fois.

Son appréhension s’est produite en 2019, lorsque le gouvernement américain Il supposait qu’il était dans sa patrie, mais à quel point il avait tort.

Le 29 avril de la même année, un patrouilleur d’État de Géorgie a détecté que sur la I-75, dans le comté de Cook, une voiture roulait sans assurance.

L’officier lui a ordonné de s’arrêter pour lui infliger une amende, sans imaginer ce qui l’attendait.

Et après avoir confronté le conducteur, il lui a remis une pièce d’identité frauduleuse et quand il a été découvert, il a poussé l’homme en uniforme et est retourné à sa voiture pour fuir.

Immédiatement, une large poursuite a commencé à grande vitesse, ce qui a mis à jour la vie du délinquant, des agents qui le poursuivaient et du reste des automobilistes qui étaient dans la rue ce jour-là.

Mais heureusement, l’incident ne s’est pas terminé en disgrâce, même si l’un des officiers qui ont participé a fini par être blessé.

Dans sa fuite, Pedro s’est précipité sur toutes les voies jusqu’à ce qu’il perde le contrôle et se retrouve au milieu des deux voies, complètement entouré de policiers.

Mais cela ne suffisait pas, il est descendu et a couru, provoquant la rupture d’un poignet par l’un des patrouilleurs qui le poursuivait.

À la fin, les autres hommes en uniforme ont été contraints d’utiliser leurs armes électriques Taser, grâce auxquelles ils ont réussi à les soumettre.

En plus de le juger sur des accusations liées à cet incident, le gouvernement fédéral a décidé de poursuivre «Don Pedro» pour ses multiples entrées dans le pays.

Lorsqu’il a été acculé, il n’a pas eu d’autre choix que de coopérer et de plaider coupable, pour lequel il a reçu une condamnation relativement modérée par rapport à ce qu’il aurait reçu lors d’un procès.