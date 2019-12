Conditions fixes UVA: la baisse des taux et les obstacles au dollar ont relancé les dépôts qui protègent de l'inflation

Alors que la Banque centrale prépare des mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix sur les versements de prêts hypothécaires ajustés par les UVA, de plus en plus d'épargnants optent pour la voie inverse. Étant donné que le taux d'intérêt baisse à toute vitesse et que l'accès aux devises pour la trésorerie est pratiquement interdit, l'appétit pour les dépôts corrigé de l'indice qui suit l'inflation se fait sentir dans les banques. Les dépôts d'UVA ont augmenté de 22% jusqu'à présent ce mois-ci et de 44% par rapport à octobre.

Les épargnants argentins ne trouvent pas de refuge contre l'inflation dans les alternatives traditionnelles. L'indice des prix à la consommation de l'Indec montre une progression interannuelle de 52,1%, alors que selon la dernière enquête sur les attentes du marché (REM) de la Banque centrale, il indique que Une inflation de 45,6% est attendue pour les douze prochains mois.

Dans ce contexte, les taux des dépôts permettent à peine de compenser une partie de cette attente de progression du niveau général des prix. Il rendement moyen des dépôts à La durée de vente au détail à durée déterminée d'un mois est tombée à 38,4% le 20 décembre. C'est ce que les économistes appellent "taux réel négatif», Autrement dit, il ne parvient pas à battre l'inflation attendue. Ceux qui épargnent à un taux réel négatif sont décapitalisés au fil du temps au lieu d'obtenir un retour sur leur argent.

L'absence de rendements positifs en termes réels pour les investissements en pesos ajoute que la voie d'évasion traditionnelle, le marché des changes, est pratiquement fermée. Ces deux facteurs se combinent pour que les épargnants soient timidement encouragés à essayer des alternatives moins connues.

Dans cette recherche d'un instrument simple pour protéger la valeur de l'épargne, les dépôts à terme UVA attirent de nouveaux adhérents. Le stock moyen de dépôts UVA a augmenté de 22,46% au cours des 13 premiers jours ouvrables de décembre par rapport à la même période en novembre. Augmentation de 44% par rapport au même nombre de jours en octobre.

Le dépôt ajusté aux UVA reste cependant une option pour les épargnants quelque peu sophistiqués ou du moins curieux. L'outil a été lancé en 2016 en même temps que la création de l'indice, bien qu'à l'époque la Banque centrale dirigée par Federico Sturzenegger ait mis davantage l'accent sur les prêts hypothécaires ajustés en fonction de l'inflation. Les dépôts étaient l'autre volet du système: si les banques allaient consentir des prêts liés aux UVA, il serait logique qu'elles puissent financer avec des dépôts qui suivent cet indice.

Mais L'outil, jusqu'à présent, n'est pas devenu très répandu. Au 18 décembre, dernières données officielles, il y avait 22 480 millions de dollars de dépôts UVA du secteur privé. Le même jour, Les termes fixes traditionnels des banques locales ont totalisé 1,218 milliard de dollars dans tous les dépôts. Dépôts UVA égaux à à peine 1,84% du stock Total des durées fixes qui existent dans le pays.

Les termes fixes UVA sont des placements similaires aux termes fixes traditionnels qui s'ajustent à la variation de l'indicateur UVA, en fonction du coefficient de référence de stabilisation (CER). Le capital investi est ajusté à l'avance de l'UVA, c'est-à-dire en ligne avec l'inflation.

De plus, les banques proposent généralement un taux supérieur à la variation de l'indice. Ils partent de 0,1% et, bien qu'ils semblent petits, ce sont des rendements qui finissent ou finissent au-dessus de la hausse des prix. Quelque chose qu'un taux nominal traditionnel de 40% ne peut garantir.

Contrairement aux dépôts traditionnels, la Banque centrale a fixé une période minimale de 90 jours. C'est un premier obstacle à la vulgarisation de l'instrument, puisque 80% des durées fixes en Argentine sont de 30 jours. Cependant, la limite a sa raison d'être. Comme l'indice UVA est ajusté et corrigé rétrospectivement avec un décalage d'un demi-mois, étant donné que les données d'inflation pour chaque mois sont publiées deux semaines après la fin de la période, si des périodes plus courtes étaient autorisées, le stock de dépôts UVA serait très volatil et risqué. Pour les banques.

Le retard dans l'ajustement de l'UVA, cependant, peut être un avantage lors d'une prise de décision éclairée. Après un mois d'accélération de l'inflation ou avec des attentes croissantes pour le niveau général des prix, les épargnants qui choisissent de placer en UVA ont tendance à être très clairs sur le fait qu'au cours du prochain trimestre, les rendements des dépôts seront importants.

Les anticipations d’inflation qui découlent de l’enquête sur les attentes du marché en novembre dernier Pour ce mois-ci, l'indice Indec des prix à la consommation devrait marquer 4,3%, pour janvier de 3,8% et pour février de 3,4%. Des données qui, à elles seules, contribuent à tordre la balance en faveur des placements ajustés aux UVA.

Contrairement à un dépôt à taux fixe, les dépôts UVA sont une garantie que le capital investi ne perdra pas sa capacité d'achat en raison de l'avance des prix. De toute évidence, cependant, ils ne couvrent pas la progression du dollar. Et enfin, parmi ses inconvénients se trouve le fait qu'ils sont taxés par la taxe sur le revenu financier en disposant d'un mécanisme d'ajustement.