Confiné mais avec humour: les mois inondent les réseaux sociaux | En vedette

Chiens exténués de sortir dans la rue, chiens qui proposent leurs tarifs pour se promener, bars transformés en coiffeurs et journaux des jours de l’accouchement: les mèmes inondent les réseaux sociaux ces jours-ci où les Espagnols ont décidé que nous serions confinés mais avec beaucoup d’humour.

Quelques minutes après que le Premier ministre, Pedro Sánchez, a expliqué lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres, où l’état d’alarme a été approuvé, l’une des exceptions à l’isolement serait l’assistance aux coiffeurs, qui a déclenché une vague de mèmes.

Le premier d’entre eux était une image du vice-président Pablo Iglesias libérant sa queue de cheval dans laquelle il pouvait être lu: “A qui était cette idée?”

Une dame avec sa tête rentrée dans les vieux séchoirs encombrants avec une affiche remerciant Pedro Sánchez pour sa mesure; un homme dans une voiture avec une pancarte disant “je vais avoir des reflets” ou le bar “l’énorme” avec une pancarte qui dit “coiffeur” a suivi rapidement.

Les chiens ont été les autres vedettes des mèmes du jour samedi et dimanche car ils sont devenus un “objet de désir” pour la possibilité d’aller dehors pour les promener.

Ainsi, vous pouvez voir un chien épuisé allongé sur un canapé qui reproche à son propriétaire: “Mais si vous m’avez déjà sorti 38 fois aujourd’hui”; ou à un autre avec une pancarte accrochée au cou: “1 tour: 10 euros; 3 tours: 20 euros. Réservez maintenant”.

Et s’il n’y a pas de vrai chien, un jouet que l’on marche, comme on peut le voir dans un autre mème dans lequel un vieil homme avec un masque tire un petit chiot en plastique dans la rue. Ou se déguiser en chien, comme un garçon en costume dalmatien entre deux vrais chiens qui dit à son père: “Papa, j’ai chaud.” Et le parent répond: “Tais-toi et allons dans la rue.”

Au-delà des chiens et coiffeurs “de mentirijillas”, il existe de nombreuses inventions pour divertir à la maison ces jours d’enfermement, comme un programme de “visite guidée”: – Départ à 08h30 de la salle de bain – Arrivée en cuisine où nous prendrons le petit déjeuner.- Après le petit déjeuner, nous visiterons les chambres.- À 13h00, nourriture dans la cuisine.- À 14h30, sieste sur le canapé.- Dans l’après-midi, visite du salon, où un thé chaud avec des biscuits sera servi .- Je rentre en fin d’après-midi. “

Les journaux intimes ou les journaux de bord, alors que nous n’avons été enfermés qu’une seule journée, abondent également sur les réseaux sociaux: “Jour 1 d’isolement: -J’ai mangé les Donetes que j’avais achetés depuis 15 jours. -J’ai été de la merde et j’ai dépensé du papier toilette. Donc je n’y arrive pas. “

Le papier hygiénique, qui a disparu ces jours-ci des rayons des supermarchés et que les gens ont entrepris d’accumuler, fait l’objet de nombreux mèmes pour ses multiples usages, en plus de l’évident, au cours de ces jours.

Ainsi, ils peuvent être utilisés pour plusieurs exercices sur des tables de gymnastique, comme le montre une femme s’entraînant avec eux dans son salon, ou pour établir une relation amoureuse: “Voulez-vous passer cette quarantaine avec moi?”, Demande un homme séduisant à genoux à une belle femme lui offrant un rouleau du bien précieux.

De nombreux audios sans images circulent également sur les situations étranges auxquelles nous sommes confrontés ces jours-ci et qui pourtant font rire: “Un livreur d’Amazon m’appelle et me demande à quelle heure je vais rentrer, le fils. . “, on rit.

Ou un autre qui leur demande de supprimer “l’heure des nouvelles” en référence aux informations météorologiques car pour ce qu’il voit de sa “fenêtre vers un patio intérieur …”.

Ce ne sont là qu’un petit échantillon des nombreux mèmes qui, nous l’espérons, continueront à inonder ces jours-ci les téléphones mobiles et les appareils parce que l’imagination et la bonne humeur rendront l’attente beaucoup plus supportable.

Par Carmen Naranjo