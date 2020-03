Confiné pour que le coronavirus ne dure pas des années de lutte contre le cancer | En vedette

Amalia González a passé des années à lutter contre le cancer du sein métastatique et serait très “en colère” que tous ces efforts iraient au ballast avec COVID-19, ce qui peut causer tant de dommages aux personnes sous traitement, c’est pourquoi, de son confinement strict , revendique une responsabilité maximale envers tous.

C’est l’un des nombreux cas de personnes atteintes de cancer qui vivent avec anxiété l’expansion du coronavirus, pour une double raison: elles ne peuvent pas se permettre d’être infectées car elles sont un groupe à risque et elles voient comment leurs visites médicales, tests ou traitements ont été reportés de quelques jours. .

Amalia, 49 ans, lutte contre le cancer du sein métastatique depuis 2018 – après en avoir déjà battu un en 2009 – et a été enfermée à domicile, en confinement strict, depuis sa dernière visite chez l’oncologue le mardi 10 mars.

Bien que les prochaines visites médicales de son horaire aient été reportées, il se console en pensant qu’il n’a pas à faire de séances de chimiothérapie en face à face car il est sous traitement hormonal et a les pilules nécessaires pendant deux mois.

De son domicile, où il vit avec son partenaire et ses enfants, il admet dans une interview téléphonique avec Efe qu’il est en colère de voir des gens marcher dans la rue sans justification apparente et d’une manière si “inconsciente et égoïste”: “Donc, nous n’allons pas pour arrêter le coronavirus “, prévient-il.

Le COVID-19, qui frappe durement dans toute l’Espagne, est une menace beaucoup plus grande pour les patients cancéreux, qui sont des personnes qui, en cas d’infection, doivent faire face à un virus encore méconnu avec un système immunitaire plus faible. .

Amalia explique qu’elle est immunodéprimée, une condition nécessaire pour recevoir un traitement hormonal mais, en même temps, la laisse avec moins de défenses dans son corps pour lutter contre toute infection.

Pour aggraver les choses, elle souffre de bronchectasie dérivée des séances de radiothérapie auxquelles elle a été soumise, ce qui pourrait être une cible dans l’attaque COVID-19.

«Cela me mettrait très en colère si on me prenait un virus au lieu d’un cancer», explique Amalia après deux ans au pied du canyon dans sa lutte contre la maladie.

Malgré la gravité du cancer dont il souffre, il admet qu’en ce moment il est encore plus bouleversé par COVID-19, et ce n’est pas le seul cas.

La peur et l’angoisse sont ce que les professionnels de l’Association espagnole contre le cancer (AEEC) trouvent qui s’occupent quotidiennement des appels des patients.

La psycho-oncologue Teresa López-Fando, coordinatrice des programmes et services de l’AECC-Catalunya contre le cancer à Barcelone, explique à Efe qu’il y a de nombreuses consultations de patients en détresse par le virus et le report des visites avec leurs oncologues.

Bien qu’en termes généraux “le report du traitement ne soit pas idéal”, l’expert souligne que “chaque cas est différent”, donc cette situation exceptionnelle doit être gérée au cas par cas.

En fin de compte, remarque López-Fando, les médecins doivent “peser le risque et les avantages” de déplacer un patient pour une visite ou d’effectuer un traitement avec une exposition à un COVID-19 largement répandu.

En ce sens, la Société espagnole d’oncologie médicale recommande de retarder le début des traitements de chimiothérapie potentiellement immunosuppresseurs pendant au moins 2 ou 3 semaines, en réévaluant le patient par voie électronique une fois cette période expirée.

Ils préconisent également de suspendre temporairement ou de minimiser les doses de traitement clairement immunosuppresseur chaque fois que la situation du patient le permet.

Jordi Font Comas d’Argemir