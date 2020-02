Confirmé douze autres cas de coronavirus en Espagne, qui s’élèvent à 45 | La société

Jusqu’à 21h00 samedi, 45 cas positifs de coronavirus ont été dénombrés dans huit communautés autonomes, douze de plus que ceux enregistrés lors du dernier dénombrement d’hier après-midi, selon les données du ministère de la Santé et du ministère de la Santé de la Generalitat de Catalogne.

Les cas confirmés sont répartis comme suit: dix en Communauté valencienne, qui en ajoute un autre par rapport à hier; huit en Andalousie (deux de plus) et huit autres à Madrid (trois de plus); six dans les îles Canaries, qui reste; six en Catalogne (trois de plus), deux aux Baléares, qui en enregistrent un de plus; deux en Castilla y León, deux au Pays basque et un en Aragón.