Confirmé les deux premiers cas

Confirmation des 2 premiers cas de coronavirus en Géorgie. Le gouverneur Brian Kemp a tenu une conférence de presse lundi soir pour confirmer les deux premiers cas de coronavirus en Géorgie. Les entreprises et leurs services des ressources humaines sont invités à élaborer des plans pour que les employés travaillent chez eux, si le coronavirus se propage.

Le gouverneur Brian Kemp a tenu une conférence de presse lundi soir à 22 heures. avec le Dr Kathleen Toomey, commissaire du ministère de la Santé publique de Géorgie, confirmant les deux premiers cas de coronavirus en Géorgie, selon WTOC.

Les deux cas sont contenus dans le même ménage dans le comté de Fulton. L’une des personnes de la maison venait de rentrer d’Italie. Les responsables de l’État affirment qu’ils présentent tous deux des symptômes bénins et sont isolés chez eux avec d’autres membres de la famille pour empêcher la propagation de la maladie.

“Je veux prendre un moment pour souligner que les Géorgiens doivent rester calmes”, a déclaré le gouverneur Kemp lors de la conférence de presse.

Alerte au coronavirus en Géorgie: deux premiers cas confirmés

Le gouverneur Kemp s’est entretenu avec le vice-président Mike Pence au sujet des deux cas confirmés lundi soir. Il a ensuite informé le Groupe de travail du Gouverneur sur les coronavirus avant sa conférence de presse.

«Notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour se préparer à tout scénario. Les autorités sanitaires de l’État ont déjà contacté ces personnes pour recueillir plus d’informations, surveiller leur état et déterminer toute exposition », a déclaré le gouverneur Kemp.

«Ils sont convaincus que nos efforts pour nous préparer à ce moment nous ont permis de gérer ces cas de manière adéquate et de minimiser les risques futurs. Nous maintenons une communication constante avec nos partenaires à tous les niveaux de gouvernement, et nous continuerons de mettre à jour le public au fur et à mesure que l’information deviendra disponible. »

«Nous savions que la Géorgie confirmerait probablement des cas de COVID-19, et nous l’avons planifié. Cependant, le risque immédiat de COVID-19 pour le grand public reste faible à l’heure actuelle », a déclaré Kathleen E. Toomey, MD, MPH, commissaire de DPH. “Je ne saurais trop insister sur la nécessité pour tous les Géorgiens de suivre les simples précautions que DPH recommande toujours de prévenir la propagation des virus respiratoires.”

Les sénateurs américains David Perdue et Kelly Loeffler ont publié une déclaration conjointe selon laquelle: «Nous surveillons de près les cas de coronavirus en Géorgie et nous exhortons tout le monde à prendre des précautions supplémentaires. Le gouverneur Kemp et l’administration Trump travaillent avec nous pour veiller à ce que les Géorgiens restent en bonne santé et en bonne santé », a-t-il déclaré.

«Il est de la plus haute importance que la Géorgie dispose des ressources nécessaires pour réagir en conséquence. Heureusement, nous avons le travail le meilleur et le plus brillant au CDC ici à Atlanta pour continuer à aider à préparer le pays. »

Le Coastal Health District a confirmé au WTOC que le Georgia Public Health Laboratory avait reçu les nouveaux kits de test des coronavirus. Le laboratoire procède à une évaluation de la qualité et valide le contrôle de la qualité, et à l’exception de problèmes imprévus, vous pouvez commencer les tests à la fin de la semaine.

Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez vous rendre chez le médecin et demander un test. Le CDC a des critères pour déterminer qui doit être testé.