Confirmé les deux premiers cas de coronavirus en Iran

Le ministère iranien de la Santé a confirmé mercredi les deux premiers cas de coronavirus enregistrés dans le pays, tel que rapporté par l’agence ISNA.

Les infectés Il est situé dans la ville de Qom, à environ 120 kilomètres au sud de Téhéran, et ils se sont révélés positifs lors d’un test préliminaire, a rapporté le chef de la communication du ministère, Kiyanoush Jahanpour.

Les autorités étaient maintenant faire des tests supplémentaires sur les patients, dont la nationalité n’a pas été déclarée ni s’ils ont récemment voyagé à l’étranger.

Jahanpour a également déclaré qu’au cours des dernières 48 heures Les cas suspects de coronavirus dans le pays ont augmenté de façon surprenante, après quoi les deux premières infections ont été confirmées.

Cependant, le rapport ne mentionne pas le nombre de cas suspects.

“Du matériel médical a été envoyé à Qom et les personnes soupçonnées d’être infectées sont en quarantaine. », A déclaré Jahanpour, selon ISNA, une agence semi-étatique iranienne.

Récemment baptisé COVID-19, Cette nouvelle souche de coronavirus a germé dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019.

Depuis lors il y a eu plus de 2 000 morts et 75 000 infections, la grande majorité en Chine et dans la province du Hubei, avec un total de 15 000 patients complètement rétablis.

Les chiffres l’emportent sur les effets du virus du SRAS, la précédente épidémie de coronavirus survenue en 2003.

Assistance pour détecter de nouveaux cas

Citant une étude menée par le China Disease Control and Prevention Center, auprès d’un échantillon de 72 000 personnes, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lundi que plus de 80% des patients souffrent d’une forme bénigne de la maladie.

Tedros a souligné les mesures prises par différents gouvernements contre ce virus, dont ils ont été enregistrés, en dehors de la Chine, 804 cas et trois décès dans 25 pays, sachant que l’OMS a envoyé du matériel de protection individuelle dans 21 États et qu’environ 106 autres pays seront envoyés dans les prochaines semaines.

En outre, le directeur général de l’Agence des Nations Unies a indiqué qu’à la fin de la semaine, certains 40 pays d’Afrique et 19 des Amériques auront déjà la capacité de détecter le nouveau coronavirus.