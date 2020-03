Confirmer le premier cas de coronavirus à Houston

Cas de coronavirus: Les autorités sanitaires du comté de Fort Bend, dans le sud-ouest de Houston, ont confirmé qu’un homme de 70 ans était “probablement positif” pour l’infection. Les alarmes ont été allumées dans le comté au point que le juge KP George, la plus haute autorité de Fort Bend, a publié une déclaration disant “nous sommes confrontés à une situation sans précédent”. Environ 150 000 Hispaniques, principalement des immigrants du Mexique, de la Colombie et du Venezuela, vivent à Fort Bend.

Texas Les autorités du comté de Fort Bend, au sud-ouest de Houston, ont confirmé le premier cas de coronavirus dans l’est du Texas.

Lors d’une conférence de presse, le bureau de santé et des services sociaux du comté de Fort Bend, dans la soirée du mercredi 4 mars 2020, a rapporté qu’un homme de 70 ans, dont son nom n’a pas été divulgué, était “probablement positif”. avec le coronavirus et est déjà hospitalisé et dans un état stable.

Les autorités du comté de Fort Bend ont précisé que l’homme venait de rentrer aux États-Unis après un voyage à l’étranger et pense qu’au cours de ce voyage, il a contracté le virus.

Cependant, les autorités sanitaires n’ont pas précisé dans quel pays l’homme s’est rendu ni combien de temps il s’est trouvé en dehors des États-Unis. Les responsables de la santé ne voulaient pas non plus entrer dans les détails de l’hôpital du comté où se trouvait l’homme sous traitement.

Le cas de l’homme de Fort Bend a déclenché les alarmes dans les comtés environnants.

Umair Shad, directeur du département de la santé publique du comté de Harris près de Fort Bend, a déclaré lors de la conférence de presse qu’il n’y a jusqu’à présent aucune preuve que le cas de l’homme se soit propagé à d’autres personnes dans la région.

Cependant, Shad a expliqué que c’est “un cas dont il faut s’inquiéter … et nous ne pouvons pas baisser notre garde pour gérer cette urgence”.

Le juge KP George, la plus haute autorité du comté de Fort Bend, a publié une déclaration expliquant sa préoccupation concernant le premier cas de coronavirus dans la région.

“Nous sommes confrontés à une situation de développement sans précédent qui se déroule trop rapidement … étant donné qu’il s’agit d’une menace pour la santé publique, nous demandons à tous nos résidents de faire confiance à des sources d’informations vérifiables et surtout de garder leur calme”, ​​a déclaré George. dans sa première déclaration publique sur le coronavirus.

Le comté de Fort Bend est une zone urbaine à croissance rapide dans le sud-ouest de la zone métropolitaine de Huston, parallèle à la I-59, et contient les villes de Sugar Land, Richmond, Rosenberg, Fulshesr et Fresno, parmi les plus importantes.

Selon le United States Census Bureau, dans son contenu d’il y a dix ans, 500 000 personnes vivaient dans ce comté, dont près de 150 000 hispaniques.

Les grandes vagues d’immigrants de Colombie et du Venezuela qui sont arrivées à Houston ces dernières années ont fait du comté de Fort Bend leur destination bien qu’il y ait également une grande population originaire du Mexique.

Moises Herrera est l’un de ces immigrants du Mexique qui a fait sa vie dans le comté de Fort Bend pendant plus d’une décennie.