confirmer l'existence du palais maya dans le sud-est

Trouver au Mexique Les archéologues mexicains ont confirmé l'existence d'un nouveau palais dans la région de Kulubá, dans la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du pays, qui selon eux était occupé entre le 6ème et le 11ème siècle.

Comme l'explique l'Institut national d'anthropologie et d'histoire dans une déclaration cette semaine, on a appris qu'il s'agissait de ce type de construction lorsque le sous-sol, les escaliers et un grincement avec des pilastres au sommet ont été libérés et reconnus, qui auraient été utilisés par l'élite du lieu.

Le palais mesure 55 mètres de long et 15 mètres de large et 6 mètres de haut. Selon les matériaux trouvés, les archéologues estiment qu'il y a eu deux phases d'occupation: une à la fin du classique (600–900 après JC) et une autre au terminal classique (850–1050 après JC).

La zone archéologique de Kulubá se trouve à environ 130 kilomètres à l'est de Chichen Itza, la grande ville maya de la région qui a apparemment étendu son influence sur cette enclave, où le même type de poterie et d'obsidienne a été trouvé.

C'est l'une des dernières redoutes de la forêt moyenne de sa commune et abrite des singes araignées et d'autres espèces de flore et de faune qui tentent de les préserver.

À Kulubá, deux autres palais avaient déjà été localisés: l'un d'un sol en stuc qui, à son tour, avait un patolli, un jeu de société préhispanique largement diffusé en Méso-Amérique, et un autre en forme de T dont la caractéristique la plus notable est que son Les façades ont des décorations de pierres sculptées et recouvertes d'une couche de stuc qui ressemble aux lettres «u».

Au cours de la période actuelle de fouilles, un enterrement secondaire a également été extrait – c'est-à-dire qu'il y a été déposé après avoir été extrait de son site d'origine – avec plusieurs individus qui, une fois analysés, pourraient donner des informations sur les habitudes des Mayas à cette époque.

Les experts explorent et consolident en même temps d'autres structures qui, selon eux, peuvent être des espaces à usage résidentiel et une construction ronde qui, croit-on, était un four.

Ils trouvent deux ancres d'époque de la conquête dans le golfe du Mexique

Des archéologues mexicains ont annoncé la découverte de deux nouvelles ancres en face de la ville de Villa Rica, Veracruz, dans les eaux du golfe du Mexique qui, selon les premières études, seraient de l'époque de la conquête.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH), qui a travaillé en coordination avec des spécialistes étrangers, estime que par leur morphologie les deux ancres en fer pourraient être du XVIe siècle.

#Histoire | Ils trouvent deux ancres à l'endroit où Hernán Cortés a atterri au Mexique ➡ De par leur fabrication et leur fabrication, les ancres seraient liées au XVIe siècle. La découverte des deux ancres s'ajoute à la première trouvée en 2018 https://t.co/hingCuQeMY pic.twitter.com/ymI5VqxU2Q

– La Razón (@larazon_es) 17 décembre 2019

Ce qu'ils ne savent toujours pas, c'est s'ils pourraient être liés à la flotte Hernán Cortes, car après 1519 et jusqu'au 19e siècle, Villa Rica – le deuxième hôtel de ville espagnol en Amérique continentale – est devenu un port de navigation très actif. .

