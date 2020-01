Conflit de porte? Bouleversé à Boca par le joueur qui pourrait garder la passe en sa possession

Bien que l’inquiétude à Boca se soit concentrée sur la blessure d’Esteban Andrada qui l’a écarté du premier match amical de l’année, dans la direction de xeneize, il y a un inconfort pour le joueur qui pourrait garder la passe en sa possession au milieu de l’année. Pour cette raison, le défenseur, Qu’est que c’est très pris en compte par Michel Ange Russo, a été retiré de la liste des concentrés pour le premier match amical de l’année avant l’Université du Pérou, ce jeudi à San Juan.

Il s’agit de Nahuel Molina, dont le cautionnement expirera le 30 juin et jusqu’à présent il n’y a eu aucun progrès dans la rénovation. Comme il s’est avéré, le club Il a exprimé l’intention à votre représentant pour prolonger le contrat et évitez qu’en six mois c’est gratuit. Cependant, il n’y avait pas de réponses et cette position a dérangé de telle manière qu’il a été abaissé de la liste des concentrés pour le duel de ce jeudi contre l’équipe péruvienne, qui marquera les débuts en tant que DT de Miguel Boca Russo de Boca. Si le silence continue, le côté droit ne sera pas pris en compte.

L’absence de Nauel Molina s’ajoute à celle du mentionné Esteban Andrada, qui manquera le match amical pour blessure. Le gardien de but s’est blessé au genou droit à l’entraînement hier après-midi et ne se rendra pas à San Juan avec l’équipe xeneize cet après-midi en direction de San Juan. Andrada souffre d’une entorse ligamentaire au genou droit, comme l’a confirmé le service médical du club ce midi.

Le gardien de but a été touché lors d’un affrontement avec un coéquipier lors des entraînements de football dirigés par l’entraîneur Miguel Ángel Russo sur le site du club à Ezeiza, mardi après-midi. La place de la Sabandija Andrada, 28 ans, titulaire incontesté et l’un des acteurs les plus applaudis du public xeneize, sera occupé par Marcos Díaz, le gardien de but remplaçant qui est arrivé de Hurricane il y a un an et qui a joué quelques matchs dans l’équipe première.

Le personnel d’encadrement de Boquense nommé Manuel Roffo, l’un des archers a émergé du football des jeunes de Boca (sélectionné Sub 20 à plusieurs reprises), de sorte que rejoindre la délégation qui se rendra cet après-midi à San Juan.

Les autres absents de la première liste des concentrés Russo sont: Marcelo Weigandt et Agustín Almendra. La première ne fait pas partie de la délégation car elle pourrait être affectée à un prêt. Rosario Central est l’un des clubs intéressés par l’équipe. Pendant ce temps, le volant a signalé qu’il se remet d’une entorse à la cheville droite. Dans ce cas, la possibilité claire d’être transféré à l’Inter Miami des États-Unis MLS a également été mentionnée.

Ainsi les choses, l’équipe probable Boca jouera ce jeudi au bicentenaire de San Juan avant que l’Université du Pérou soit avec: Marcos Diaz; Leonardo Jara o Juillet BuffariniLisandro LopezJunior AlonsoEmmanuel En savoir plus; Eduardo SaugeIvan Marcone, Emmanuel ReynosoAugustin Obando; Mauro Zarate et Ramon Ábila.

Les concentrés: Marcos Díaz, Manuel Roffo; Frank Fabra, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara, Lisandro López, Junior Alonso, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Iván Marcone, Junior Campuzano, Emanuel Reynoso, Agustín Obando, Carlos Tevez, Eduardo Salvio, Franco Soldano, Ramón Abila, Sebastián Villa et Mauro Zárate.