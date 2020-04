Conmebol souligne sa solidité financière pour faire face à l’impact de COVID-19 | Réseaux sociaux sportifs

Le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a souligné ce jeudi la solidité financière de l’organisation pour faire face à l’impact du COVID-19 lors du 72e Congrès ordinaire tenu pour la première fois par visioconférence comme mesure préventive contre la pandémie.

“Cette crise nous trouve aujourd’hui dans une position solide, en 2019, Conmebol a continué de progresser et a réalisé de grandes réalisations, étant la confédération qui connaît la croissance la plus rapide au monde”, a déclaré Domínguez depuis le siège de l’organisation, dans la ville paraguayenne de Luque, et en relation avec les autorités des dix fédérations membres.