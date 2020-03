Connaissez vos secrets pour ne pas grossir

Vous ne voulez pas prendre de poids, les biscuits au chocolat diététiques sont une bonne alternative. Cette recette est saine et également riche en protéines et vitamines. Fitnesschef de Mundo Hispánico vous apprend à les cuisiner de manière simple et simple

Le biscuits au chocolat diététiques C’est l’une des principales collations consommées par ceux qui aiment une vie saine et moins grasse.

La chose la plus importante lors de la cuisson des riches biscuits au chocolat diététiques Ils ne perdent pas la saveur de la recette originale.

Un biscuit Contiene normal »contient 56% de glucides, 39% de matières grasses et 5% de protéines, vous devrez donc appliquer un programme d’exercices pour brûler environ 170 calories.

Dans un tel cas où vous ne voulez pas faire l’expérience de cette routine d’exercice pour éliminer les graisses accumulées dans votre corps en consommant ce type de «cookies» de manière exagérée, vous êtes déjà temps de vous préparer riche Biscuits au chocolat diététiques.

Photo / Capture MH

Cette fois, Fitnesschef de Mundo Hispánico vous apprend à vous préparer biscuits au chocolat diététiques dans le confort de votre cuisine et sans problème.

Tout ce dont vous avez besoin sont les ingrédients nécessaires pour les déguster biscuits au chocolat diététiques sans remords et sans gagner une seule livre.

Le biscuits au chocolat diététiques Et sains sont fabriqués à partir de farine de noix de coco, d’oeufs, de poudres de protéines, de poudre de cacao, de barre de chocolat, de beurre clarifié Ghee, de graines de Chia et de Stevia.

L’incorporation de graines de Ghee, Chia et Stevia donne des «cookies» qui apportent une touche nutritive et faible en gras.

Par exemple, le ghee est un beurre qui offre des avantages pour la santé cardiovasculaire, tandis que les graines de chia contiennent un flux de vitamines et de minéraux au goût de noisette qui aide à perdre du poids et à réduire l’appétit.

La stévia se caractérise par ne contenir aucune calorie et les personnes souffrant d’hypertension la consomment pour réguler la pression artérielle.

Après avoir connu la contribution apportée par ces trois ingrédients, il est temps d’activer votre créativité culinaire à pleine puissance pour en servir biscuits au chocolat diététiques Riche et spectaculaire.

Attention! Vous devrez rassembler tous les ingrédients dans le verre d’un mélangeur pour former un mélange condensé.

Il est très important de laisser reposer la pâte des «biscuits» pendant une période de cinq minutes dans le récipient du mélangeur, car selon Fitnesschef, le chia est activé pour absorber le reste des ingrédients.

Après cette étape super simple, vous continuez à former vos «cookies» de manière ronde et les placez dans un moule en aluminium avec de la graisse.

Vous avez déjà formé vos biscuits sains, il est temps de placer la charge nutritionnelle dans le four à 350 degrés Fahrenheit.

25 minutes se sont écoulées et la cuisine est imprégnée d’un arôme spectaculaire et plein de saveur, ce qui signifie qu’il est temps de donner une bonne bouchée au Biscuits au chocolat diététiques.

