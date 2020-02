Connaître les facteurs de risque avant qu’il ne soit trop tard

Le Dr Juan Rivero met en garde contre les risques d’une crise cardiaque si les protocoles préventifs ne sont pas respectés.Une crise cardiaque peut survenir silencieusement après avoir développé des facteurs de risque. Connaître les étapes nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement du cœur.

Vous ressentez de l’oppression, souffrez de diabète, d’hypercholestérolémie, de problèmes de tension artérielle et de douleurs constantes dans la poitrine et les bras, sont des signes que vous ne pouvez pas ignorer, car vous souffririez d’un crise cardiaque.

Un crise cardiaque, qui, dans certains cas, agit silencieusement, se développe lorsque la circulation sanguine est soudainement bloquée, ce qui pourrait entraîner la mort si elle n’était pas traitée à temps avec des spécialistes du domaine cardiovasculaire.

Des sources documentaires avertissent qu’environ 800 000 Américains ont traversé une crise cardiaque, une maladie qui a également touché la communauté hispanique aux États-Unis.

Un cas très similaire est arrivé à un jeune vénézuélien basé au Texas, où il a perdu la bataille contre cette maladie mortelle pour ne pas avoir suivi les traitements afin de minimiser le risque.

Pour éviter qu’un autre cas comme celui-ci ne retourne dans une autre famille, il est temps d’empêcher crise cardiaque avec les conseils du médecin Juan Rivera.

Photo / Capture du monde hispanique

Le spécialiste cardiovasculaire fournit à nouveau des conseils et des recommandations à la communauté hispanique des États-Unis, via la plateforme numérique Mundo Salud de Mundo Hispánico.

Le docteur Juan Rivera Il a précisé qu’il est important que les gens comprennent que l’hypercholestérolémie, l’obésité, le diabète, le tabagisme et le mode de vie sédentaire sont les facteurs de risque les plus dommageables pour développer une crise cardiaque à tout moment où des plaques dans le cœur terrifieront, moteur principal de l’être humain.

«Que se passe-t-il si les artères sont touchées, signifie que 50 ou 60 pour cent des cas, la première manifestation de cette maladie est une crise cardiaque. En d’autres termes, la personne ne savait pas que quelque chose se passait et tout à coup, elle a eu une crise cardiaque », a expliqué Juan Rivera, lors de sa connexion Facebook Live.

Les symptômes entre les femmes et les hommes peuvent varier.

On croit que les symptômes d’une crise cardiaque sont les mêmes pour les hommes et les femmes, mais le Dr Juan Rivera brise ce mythe, arguant que la maladie peut varier.

Les hommes peuvent avoir des douleurs thoraciques dans la partie gauche, des douleurs dans le bras et la mâchoire gauche et beaucoup de transpiration.

Dans le changement chez les femmes, la crise cardiaque peut survenir de manière atypique, c’est-à-dire, avec les caractéristiques du film, difficile à détecter immédiatement.

Comment détecter les facteurs de risque pour éviter une crise cardiaque?

Vous avez ressenti l’un des symptômes décrits, il est temps de consulter un cardiologue pour ne pas risquer votre vie, ce sont les étapes qui sont appliquées pour prévenir une attaque cardiaque.

Photo / Capture du monde hispanique Le patient est interrogé sur les antécédents familiaux d’une crise cardiaque. Effectuer des tests de laboratoire de cholestérol. Détectez la tension artérielle. Vérifiez le taux de cholestérol sanguin. Effectuez une échographie cardiaque. Soumettre le patient à une échographie dans les artères carotides pour vérifier le flux sanguin vers le cerveau et la tête.Appliquez un test de résistance.Effectuez une scintigraphie coronarienne chez les hommes de plus de 40 ans et les femmes de plus de 50 ans pour détecter les plaques dans les artères du cœur.

Cette procédure médicale aide à établir le type de traitement que le patient recevra pour prévenir une attaque cardiaque.

Un attaque cardiaque Cela peut arriver lorsque vous vous reposez, dormez ou que vous faites une activité physique exagérée, il est donc très important d’agir à temps et de vous sauver la vie.

Toute information que vous pouvez consulter Mundo Salud à connaître pour clarifier plusieurs doutes.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.