Connectivité et divertissement, les nouvelles armes de la Jaguar F-Type | Moteur

La nouvelle Jaguar F-Type, déjà disponible sur le réseau espagnol à partir de 70 810 euros, présente des améliorations significatives en termes de connectivité et de divertissement pour améliorer l’expérience de conduite de cette voiture de sport britannique à deux places.

Intègre désormais, pour la première fois dans Jaguar, l’application musicale Spotify dans le système d’infodivertissement Touch Pro afin que les clients, lorsqu’ils montent dans le véhicule, puissent continuer à écouter leur musique sans avoir à connecter le téléphone.

Les autres technologies centrées sur le conducteur qui sont publiées sont le boîtier de montre personnalisable haute définition de 12,3 pouces ou le package Smartphone, qui inclut Apple CarPlay en standard (sur certains marchés, il dispose également d’Android Auto et de Baidu CarLife).

Le Touch Pro dispose également d’un logiciel sans fil SOTA qui permet au véhicule de recevoir des mises à jour sans avoir à passer par le concessionnaire.

Les moteurs avec lesquels il est à vendre sont les quatre cylindres essence 2.0 2.0 et 300 ch, et les V8 5 litres 450 et 575 ch.

Boîte de vitesses automatique tous montés et, alors que le 2 litres est uniquement à traction arrière, le 5 litres 450 chevaux peut également être total, ce qui est la seule option pour la version la plus puissante.

La Jaguar F-Type avec l’hélice moins puissante accélère de 0 à 100 km / h en 5,7 secondes, un chiffre que les 450 ch réduisent à 4,6 secondes et les 575 ch à 3,7 secondes.

La vitesse maximale de la première est de 250 km / h, qui atteint 285 ch avec le moteur intermédiaire et 300 avec le plus de vitamines.