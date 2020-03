Conseils aux jeunes scientifiques: soyez un généraliste

En tant que postdoctorant débutant, mes mentors principaux m’ont conseillé de me concentrer sur un sujet de recherche étroit et de devenir l’expert mondial dans ce créneau spécialisé. L’avocat a été présenté de bonne foi comme un conseil solide et pratique. En creusant profondément dans une frontière étroite et branchée, j’aurais amélioré mes chances d’obtenir un poste académique permanent.

Mais mes passions scientifiques m’ont dissuadé de suivre ce conseil. Poussé par la curiosité plutôt que par des considérations pragmatiques, j’ai développé de larges intérêts à travers un large éventail de sujets. Mes recherches étaient initialement ancrées dans la physique fondamentale et non guidées par la popularité. C’était le résultat de circonstances turbulentes: je m’intéressais à la philosophie, j’ai obtenu mon doctorat en physique des plasmas mais on m’a proposé une nouvelle carrière en astrophysique. Tout comme je débattais de la stratégie à adopter à long terme, j’ai eu un dialogue privilégié avec un astrophysicien de premier plan.

Martin Schwarzschild (le fils de Karl qui a dérivé la solution du trou noir quelques mois seulement après la formulation de la relativité générale par Albert Einstein) était professeur émérite à Princeton lorsque je réfléchissais à ma stratégie de carrière. Trouver une niche à la mode pour m’élever dans le monde universitaire était comme un fantasme, similaire à l’histoire du baron Münchausen se sortant de la boue par ses propres cheveux. Martin a confirmé que les niches populaires sont aussi troublantes que la boue. Leur popularité est séduisante mais de nature temporaire. On peut flirter avec mais ne jamais maintenir une relation à long terme avec les modes qui vont et viennent.

Il m’a donné l’exemple des systèmes d’étoiles binaires, qui étaient très populaires à son époque et ont ensuite perdu leur attrait. Son point de vue m’a convaincu d’éviter les modes passagères et d’explorer plutôt une collection diversifiée de sujets liés par le thème unificateur des principes physiques communs. Contrairement aux tendances phénoménologiques qui pourraient disparaître avec le vent, les principes fondamentaux sont là pour rester. Ils offrent une rampe de lancement stable pour une carrière engagée avec des intérêts divers.

Élargir mes intérêts était-il un choix de carrière pire que de se spécialiser sur un sujet à la mode? Au cours des trois dernières décennies depuis mes années postdoctorales, le paysage de l’astrophysique a radicalement changé. Des sujets considérés comme spéculatifs, tels que la cosmologie théorique, les exoplanètes ou l’astrophysique des ondes gravitationnelles, sont devenus le courant dominant et ont même reçu des prix Nobel. Rétrospectivement, mon ampleur n’était pas un bug mais une fonctionnalité qui m’a permis de m’adapter à des circonstances changeantes. Il ne fait aucun doute que la survie darwinienne dans un environnement de recherche en évolution sélectionne en fonction de l’étendue des intérêts. La perspective de Martin était une bénédiction.

L’un des principaux inconvénients de la spécialisation est qu’après avoir creusé étroitement pendant un certain temps, on atteint le socle impénétrable du sujet. Par la suite, il n’y a que des subtilités à explorer, mais pas de nouveau fond substantiel. À ce stade de maturité, la niche est mûre pour un résumé dans un manuel mais n’est plus stimulante intellectuellement. Il reste peu de place pour l’innovation. Dans ces circonstances, un large éventail d’intérêts permet un déplacement latéral de la recherche vers des territoires où le substratum rocheux n’était pas encore exposé et où la pensée créative a encore un impact.

Bien que l’adaptation à des circonstances changeantes soit plus facile avec une base de connaissances diversifiée, les «personnes de la Renaissance» ou les polymathes sont rares, car la spécialisation est récompensée plus généreusement à court terme. En créditant les réalisations ciblées, le système de récompenses existant des subventions, récompenses et promotions crée des silos de connaissances avec une fertilisation croisée supprimée. Cette toile de fond malheureuse ne fait que souligner le rôle essentiel joué par les généralistes. Ceux qui franchissent les frontières des disciplines agissent comme des papillons qui pollinisent les fleurs involontairement en transportant du pollen collé à leur ventre. Des vents aléatoires occasionnels peuvent atteindre le même résultat mais avec une efficacité et une vigueur réduites.

À ce jour, des décennies après avoir obtenu un poste permanent, mes conseils aux post-doctorants sont différents de ceux que j’avais reçus au début de ma carrière. J’admets toujours qu’il est important de faire preuve d’excellence en développant un ensemble unique de compétences pour résoudre des problèmes spécialisés. Mais cet ensemble de compétences devrait être complété par une large base de connaissances. Un socle de formation générale permet de larges manœuvres et des découvertes inattendues. Il fournit les outils nécessaires pour s’aventurer dans des territoires inexplorés ou pour corriger des spécialistes mal avisés sur la base de principes généraux.

Un exemple classique est la propre enquête de Richard Feynman en tant que membre indépendant de la Commission Rogers en 1986, qui a révélé les malentendus entre les ingénieurs et les dirigeants de la NASA concernant le facteur de sécurité des joints toriques dans la catastrophe de la navette spatiale Challenger, en utilisant un raisonnement physique élémentaire.

Mais plus important encore, une vision plus large offre une meilleure appréciation de l’ensemble du paysage de notre expérience d’apprentissage humble. Il est facile de devenir arrogant sur la base d’une mise au point étroite simplement en raison de son champ de vision limité. Cependant, le vaste univers est si riche en détails époustouflants qu’une vue étroite manque de toute sa splendeur. Il y a bien plus à chérir pour nous en regardant vers le ciel qu’en se regardant les uns les autres.