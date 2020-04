Conseils de podiatres pour éviter les blessures lors de la course | PracticoDeporte

Le Collège officiel de podologie de la Communauté de Madrid (COPOMA) a lancé une série de des conseils pour éviter d’éventuelles blessures et infections face à la 2 mai, lorsque l’activité physique individuelle dans la rue sera à nouveau autorisée.

Après plus de 50 jours confinés A domicile en raison de la crise de santé du coronavirus, ce samedi il sera possible de reprendre le sport dans la rue et les promenades avec des personnes du même ménage, à condition que les précautions sanitaires soient respectées. Pour éviter les infections, COPOMA se souvient que lors de la pratique d’un sport, la respiration est plus intense, ce dont il faut tenir compte car le virus se transmet par voie aérienne. Ils recommandent de sortir heures et zones moins fréquentées, pour éviter les concentrations de coureurs et maintenir un distance de sécurité quatre ou cinq mètres de marche et dix de course ou de vélo.

Après tant de jours sans pouvoir courir à l’extérieur, ceux qui envisagent de recommencer devraient tenir compte de cette période d’inactivité à l’extérieur. L’exercice physique doit être effectué avec le plus de prudence possible comme blessure dans ces moments, cela peut avoir des conséquences non seulement pour ceux qui en souffrent, mais aussi dans un système de santé qui a d’autres priorités.

C’est pourquoi COPOMA fait appel à la responsabilité individuelle de chaque personne lorsqu’il s’agit d’éviter les blessures, et conseille de ne pas reprendre le sport sans l’avis d’un professionnel, ainsi que de faire attention au niveau d’intensité et de chaussures.

Précautions avant, pendant et après

Se préparer avant d’aller courir c’est indispensable vérifier l’état des chaussures et assurez-vous qu’il est optimal pour l’exercice. Il est nécessaire de maintenir de bonnes pratiques qui ont toujours accompagné les activités sportives telles que étirer avant et après l’entraînement, en accordant une attention particulière aux muscles postérieurs des membres inférieurs, tels que les ischio-jambiers.

Lors de la reprise de la formation, les podiatres recommandent tourner être fait d’une manière progressif. Malgré avoir pu faire un entraînement alternatif à la maison et maintenir la capacité aérobie, différentes structures ont été formées que lorsque vous sortez pour une course, vous ne devriez donc pas essayer de reprendre la pratique sportive au même point où nous avons quitté avant confinement. Une période d’adaptation progressive doit être accordée aux muscles et aux tendons.

En effet, au cours des dernières semaines de la quarantaine, les professionnels ont détecté une augmentation des consultations télématiques sur les blessures sportives dans les entraînements domestiques, du fait de ne pas adapter le corps à ce type d’exercice physique. Il est essentiel de maintenir un bonne hydratation et nutrition, à la fois pour faire du sport à la maison et à l’étranger, en réduisant la consommation de sucres ajoutés. Enfin, rappelez-vous que en rentrant chez eux il faut que décoller et se déshabiller à l’entrée, désinfecter chaussures et Se doucher se laver soigneusement les mains.

Pour les les professionnels ou amateurs avec un niveau physique plus élevé, COPOMA fixe une période d’adaptation d’au moins un mois, avec un maximum de trois entraînements par semaine et entrecoupant les jours de repos. Il est conseillé à ce groupe de commencer sur une surface sale si possible, et pour retrouver le ton approprié et brûler les graisses accumulées ces jours-ci, ils proposent une séance de jogging de 15 minutes, puis passent à fartlek, entraînant avec des changements de rythme, car il renforce également le système cardiaque.

