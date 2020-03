Conseils pour ne pas gagner 10 livres pour Covid-19

La nutritionniste Patricia Peña révèle comment perdre la peur de prendre du poids pendant l’isolement social dû au coronavirus. Que peuvent manger les enfants pour remplacer les aliments malsains?Quel serait le déjeuner familial idéal?Comment préparez-vous un jus vert nutritif pour contrôler l’anxiété?

La plupart des mères latino-américaines ont peur de prendre du poids pendant le processus d’isolement ou de quarantaine en raison de la propagation du coronavirus, car elles sont constamment à la maison pour lutter contre l’envie de manger.

Si vous faites partie de ces mères qui ne savent pas quoi faire dans un moment aussi chaotique que cela, la journaliste et animatrice de la plateforme numérique “Sans filtres”, María Alejandra Bastidas et la nutritionniste, Patricia Peña proposent plusieurs conseils pour briser cette peur de prendre du poids , planifier une alimentation familiale saine et vitale.

La nutritionniste Patricia Peña a averti que les personnes qui restaient chez elles en quarantaine pour éviter d’être infectées par le coronavirus pouvaient augmenter leur masse corporelle de 5 à 10 livres.

Cela est dû à la modification des habitudes alimentaires chargées de graisses et de sucres qui sont à l’ordre du jour dans les dispensations ou dans le réfrigérateur de leur propre maison, augmentant la peur de prendre du poids.

“L’inquiétude, les nerfs et l’anxiété face à la prolifération de la pandémie obligent les gens à modifier la qualité de leur nourriture pour les bonbons, les beignets et les aliments frits”, a déclaré la nutritionniste Patricia Peña.

L’expert recommande de manger des jus verts, du thé chaud, des amandes, des noix, des fruits, des jus naturels, des carottes, du beurre d’amande et du pain de blé entier pendant l’isolement.

Que peuvent manger les enfants pour remplacer les aliments malsains?

Le professionnel de la santé a dit que les petits de la maison devraient commencer la journée avec un bon petit déjeuner.

Parmi les options, citons les céréales non sucrées au lait d’amande ou le pain de blé entier au beurre d’amande, ainsi que la consommation de deux œufs par semaine combinés avec des légumes.

D’autre part, il a conseillé d’éliminer la consommation de lait de vache du régime alimentaire des enfants car il a une forte consommation de matières grasses, ainsi que les jus concentrés car riches en sucre.

Il a dit que l’eau, le thé aux fruits, l’orange, les raisins et les pommes sont les aliments qu’ils peuvent manger pendant la collation, ce serait la meilleure option pour ne pas avoir “peur de prendre du poids”.

Quel serait le déjeuner familial idéal?

Pour la nutritionniste Patricia Peña, le meilleur déjeuner, pour ces moments difficiles, devrait être composé de grains entiers, de pâtes entières et de légumes, chargés de protéines.

Comment préparez-vous un jus vert nutritif pour contrôler l’anxiété?

Le spécialiste de la santé a révélé la recette pour préparer un jus vert sain pour calmer l’anxiété et éviter de manger à tout moment pendant l’isolement.

Prenez note de préparer ce jus à la maison, pour lequel vous devrez avoir sous la main:

ÉpinardsLaitueConcombre2 ou 3 feuilles de menthe ou de mentheGlace Stevia

Tous ces ingrédients sont liquéfiés et vous êtes prêt à boire ce jus vert riche pour rafraîchir votre corps.

