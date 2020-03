Consternation à Lobos: ils ont trouvé une fillette de 10 ans assassinée et brûlée

Une fillette de 10 ans a été retrouvée lundi battue à mort et brûlée après une présumée agression sexuelle dans une maison de la ville de Lobos à Buenos Aires, et pou fémicide son cousin de 22 ans a été arrêté, qui a avoué le fait à un parent.

La victime a été identifiée par la police et la justice comme étant Guadalupe Ezeiza et les experts qui ont pratiqué l’autopsie ont déterminé que la jeune fille avait subi des brûlures dans la région génitale, ce qui a effacé les preuves potentielles qui pourraient être obtenues pour prouver si une violation a été consommée.

Pour sa part, l’accusé Sergio Ramón Oliveira, qui pratiquait la boxe, fera l’objet d’une enquête dans les prochaines heures par le procureur de l’affaire, Patricia Hortel, de l’Unité Fonctionnelle d’Instruction Décentralisée de Saladillo, qui l’accuse du crime de “Homicide qualifié.”

Selon des sources, tout a commencé dimanche soir lorsque la mère de la jeune fille s’est présentée au poste de police de Lobos, situé à environ 98 kilomètres au sud de la ville autonome de Buenos Aires, pour dénoncer que sa fille Guadalupe n’était pas rentrée chez elle.

Le plaignant a expliqué aux enquêtes que Olivera était passée devant sa maison, situé dans la rue Angueira et 237, de Lobos, emmener votre fille à un anniversaire et qu’elle a donné son consentement pour aller. Apparemment, l’homme a dû aller chercher la maison d’une autre famille chez sa propre fille, d’un âge similaire à Guadalupe, et emmener les deux filles ensemble à la fête d’anniversaire, qui ne s’est jamais concrétisée.

“Apparemment, il était courant que les deux filles passent du temps ensemble mais pas que la victime soit seule avec son cousin”, a déclaré un porte-parole consulté.

Alors que la police a commencé la recherche de Guadalupe sur la base des données fournies par la mère, Oliveira s’est présentée chez un parent dans la ville voisine de Roque Pérez, avec une dépression nerveuse. “Envoyez-moi une merde, pour le bébé, je ne pouvais rien faire”, a déclaré le désormais accusé à l’un de ses proches.

Face à cette situation, les troupes se sont rendues au domicile d’Oliveira, situé au 1200, avenue Yrigoyen, à Lobos -À environ 20 pâtés de maisons du domicile de la victime-, et là, ils ont constaté que la propriété était verrouillée et que personne n’était présent.

En entrant dans l’appartement, la police ils ont trouvé le cadavre brûlé de Guadalupe, assis contre un mur, sur des braises, sources détaillées de la cause. “La victime a montré des signes de violence et d’incinération”, a déclaré un chef de la police qui travaille dans le cadre de l’enquête.

Pour sa part, Oliveira a été appréhendée et transféré par une délégation de la police de Roque Pérez à Lobos, où il a été arrêté.

Dans la maison de l’accusé, les experts ont relevé une série de traces qui indiqueraient que l’agresseur a brûlé certains vêtements de la jeune fille ainsi que son pantalon, tout en kidnappant des gants de boxe.

Pendant ce temps, le rapport préliminaire de l’autopsie effectuée sur le corps de Guadalupe a révélé que la jeune fille présentait de graves blessures au crâne en raison d’une série de coups reçus sur la tête et également sur le visage, et que la cause du décès était les brûlures qui l’avaient endommagée. organes vitaux

À leur tour, les médecins légistes ont déterminé qu’il y avait des signes de défense dans les membres supérieurs de la fille, une autre indication qui renforce l’hypothèse d’abus sexuels comme motif de crime et qui coïncide avec les rayures que les experts ont trouvées dans le corps de l’accusé maintenant , a ajouté la source judiciaire.

Dans le même temps, sur les lieux du crime, les experts n’ont trouvé aucun signe de la présence d’une troisième personne, de sorte que tous les soupçons des enquêteurs ne visent que le détenu.

Le personnel d’assistanat intervient également dans l’enquête sur l’affaire Procureur de Lobos, chargé de Gisela Dupraz.

Le crime de Guadalupe a suscité la consternation dans la communauté de Lobos, où résident quelque 32 000 habitants, qui ont demandé justice par le biais des réseaux sociaux, ont exigé la peine maximale de la personne responsable et, en outre, ils ont rappelé que l’accusé d’avoir tué cette fille réside à seulement deux pâtés de maisons du domicile de Haydee García, qui a été pendu et brûlé en mars 2019 à la périphérie de cette ville.

À cette occasion, le corps de la vieille femme a été retrouvé dans un champ situé sur la 232e rue, entre Güemes et Levene; et selon l’autopsie, il était mort “d’étouffement par pendaison” et avait des lésions au front, aux yeux et à la mâchoire.