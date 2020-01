Contenu circulaire, le nouveau concept du gouvernement pour faire de la publicité officielle

Tout comme il existe une économie circulaire, qui cherche à utiliser des ressources qui incluent les déchets pour assurer la durabilité de la production, une nouvelle stratégie a commencé à s’installer dans le monde de la publicité «pour rationaliser la production et prolonger la vie des messages dans les médias et les réseaux sociaux», qui permet de diffuser, d’adapter et de diffuser le même contenu dans différents formats, renforçant ce qui est recherché à transmettre sans écraser et facilitant le dialogue que chaque citoyen préfère soutenir à travers différentes plateformes: contenu circulaire

“Il semble complexe, mais lorsque nous le mettrons en œuvre, il sera très différent”, ont-ils expliqué près du président, précisant que l’axe passera par des contenus pédagogiques, ce qui permettra de transformer les dépenses publicitaires du gouvernement en un investissement à long terme, tout en permettant de mettre à l’écoute des médias officiels tels que Paka Paka et Encuentro, avec le portail EducAr, entre autres idées qui cherchent à être mises en œuvre.

Le contenu circulaire permettra même la diffusion d’une initiative, par exemple le Plan national de lecture, en une plateforme spécifique à transformer en contenu pour une classe, ce qui permettra l’intégration de l’utilisation de la technologie qui fait partie des programmes officiers dans un système complet qui revient à la rétroaction.

Le président lui-même avait annoncé en supposant un changement dans le modèle publicitaire qui serait redirigé vers le production de contenu dans l’éducation. Ce ne serait pas, disent-ils, la disparition de la publicité des œuvres, par exemple, même s’il y en aurait beaucoup moins que les autres années.

La réorientation de la publicité officielle pour l’éducation aurait deux objectifs: le premier, de diffuser des contenus promouvant des connaissances essentielles telles que la compréhension en lecture et les mathématiques. La seconde est de renforcer l’industrie de la communication.

Dans les bureaux du CCK où se trouve le ministère des Médias, ils s’assurent que le premier moteur sera les médias d’État, et pas seulement ceux créés à ces fins. Dans le cas de la télévision publique, il est étudié qu’il y a moins d’opinion, moins de programmes journalistiques et plus de contenu éducatif. A la question insistante de savoir si le 6.7.8 revient, le programme emblématique du Kirchnerisme, la réponse est non et qu’il ne correspond pas au nouveau profil recherché pour les médias.

Francisco ‘Pancho’ Meritello, secrétaire aux médias, a déjà discuté avec certaines entreprises de presse qui lui ont donné des idées à promouvoir par l’État. “L’industrie de la communication va être activée”, ont déclaré ceux qui voient une opportunité pour les industries créatives dans la production de contenu qui gardera 25% du modèle. On estime qu’environ 1 milliard de dollars seraient alloués à la production.

Il cherchera même à dynamiser l’emploi dans ce secteur, que l’Argentine est une place compétitive face à l’Espagne et au Mexique qu’ils jugent «sursaturés». Le projet parle d’un plan d’incitation pour les entreprises qui produisent du contenu.

La prémisse est que le principal «moteur» éducatif doit être les médias publics mais aussi stimuler les médias publicitaires vers les médias privés. “Les médias publics doivent aider à faire correspondre”, soulignent-ils et louent une plate-forme comme Cont.ar comme un autre instrument de cette économie circulaire.