CONTEXTE-Alerte dans les compagnies aériennes internationales avant la propagation du coronavirus

23 janvier (.) – Les compagnies aériennes et les passagers sont en alerte pour un nouveau virus pseudo-grippal originaire de Wuhan, en Chine.

Ce qui suit explique la réponse de l’industrie du transport aérien à l’épidémie à ce jour et son exposition financière possible par rapport au syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS) de 2003, qui a tué près de 800 personnes:

QUEL EST L’IMPACT FINANCIER ATTENDU SUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES?

La plus grande préoccupation est une forte baisse de la demande de voyages si le virus devient une pandémie.

Pendant le pic de l’épidémie de SRAS en avril 2003, la demande de passagers en Asie a chuté de 45%, selon l’International Air Transport Association (IATA).

Cathay a réduit près de 40% de ses vols et enregistré des pertes financières, tout comme Singapore Airlines Ltd, Japan Airlines Co Ltd et ANA Holdings Inc.

L’industrie dépend désormais davantage des voyageurs chinois.

Par exemple, en Australie, les voyageurs chinois représentent plus de 15% des arrivées internationales, contre seulement 4% en 2003, selon le service de notation de Moody’s. Ces voyageurs, qui arrivent principalement par des compagnies aériennes qui volent depuis la Chine continentale, effectuent généralement des vols intérieurs une fois arrivés en Australie, ce qui indique que la compagnie aérienne australienne Qantas Airways Ltd pourrait être affectée en cas de baisse de la demande. de voyage.

Depuis 2003, le nombre de passagers aériens annuels a plus que doublé, et la Chine est devenue le plus grand marché de voyage (d’origine) au monde.

En 2003, un total de 6,8 millions de passagers en provenance de Chine ont voyagé sur des vols internationaux, et ce nombre a augmenté environ 10 fois pour atteindre 63,7 millions en 2018, selon les données de l’autorité aéronautique du pays.

Les revenus de l’industrie aérienne mondiale ont plus que doublé au cours des six dernières années, atteignant 838 000 millions de dollars en 2019, contre 322 000 millions en 2003, selon les données de l’IATA.

“Le fait que seul un marché secondaire, un pays entier ou la région en général soit affecté est évidemment imprévisible et échappe au contrôle de l’industrie”, a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant de l’aviation à Singapour.

QUELLES AIRLINES SONT FORTEMENT EXPOSÉES?

De nombreuses compagnies aériennes, dont Korean Air Lines, la compagnie aérienne à bas prix de Singapore Airlines Scoot, la China Airlines Ltd de Taiwan et l’ANA du Japon, ont annoncé qu’elles annulaient les vols entrants et sortants de Wuhan après que les autorités eurent annoncé un statut de quarantaine.

La compagnie aérienne à bas prix sud-coréenne T’way Air a reporté le lancement d’une nouvelle route vers la ville plus tôt cette semaine.

Le site Web de suivi des vols FlightRadar24 a montré qu’à 06h00 GMT jeudi, 184 vols à Wuhan avaient été annulés, ce qui représente 60% des départs de la journée.

L’aéroport de Wuhan Tianhe dessert environ 2% du trafic aérien total de la Chine et principalement des liaisons intérieures. Les analystes en valeurs mobilières Jefferies ont estimé que 88,8% du total des vols sont intérieurs et que China Southern Airlines Co Ltd détient la plus grande part de marché avec 30%.

LES PASSAGERS ANNULENT-ILS LEURS VOYAGES EN CHINE?

Hanatour Service Inc, la plus grande agence de voyages en Corée du Sud, a déclaré que les annulations de voyages en Chine avaient augmenté d’environ 20% cette semaine par rapport à la même période l’an dernier.

Le chiffre comprend les reports et les changements vers d’autres destinations, a déclaré un responsable de la société.

Rajeev Kale, chef du pays de la division vacances de Thomas Cook India, a déclaré que certains clients étaient inquiets de voyager en Chine.

“La plupart de nos clients adoptent une approche d’attente et d’observation pour voir comment les événements se déroulent”, a-t-il déclaré.

Philippine Airlines, Garuda Indonesia et Japan Airlines ont déclaré qu’il n’y avait pas encore eu de diminution des réservations liées à la Chine (dans les deux sens), tandis que la compagnie aérienne low-cost philippine Cebu Pacific a déclaré que certains passagers avaient exprimé des inquiétudes quant à la sécurité. de leurs vols mais ils n’ont pas annulé leur réservation.

