CONTEXTE-Confusion et perte de temps des diagnostics de virus en Chine

Par Yawen Chen et Cate Cadell

BEIJING, 28 janvier (.) – Yang Zhongyi attendait toujours un test de coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan lundi, deux semaines après avoir commencé à ressentir de la fièvre, même si les médecins ont dit à sa famille en privé qu’il avait presque la certitude avait été infectée, a déclaré son fils Zhang Changchun à ..

Yang, 53 ans, n’est qu’un des nombreux habitants de Wuhan qui ont eu des difficultés à obtenir une analyse clinique ou à recevoir un traitement pour une nouvelle forme de coronavirus, qui, selon les autorités, a infecté 2 800 personnes et tué au moins 80 personnes dans La Chine, une situation qui pourrait contribuer à la propagation de la maladie.

La femme n’a pas pu être hospitalisée en permanence, a expliqué son fils. Elle a été traitée dans des zones non contrôlées dans quatre hôpitaux différents de la ville pour la détérioration de ses poumons, en attendant qu’elle soit examinée et admise.

“Mon frère et moi avons fait la queue à l’hôpital tous les jours. Nous partons à 6 et 7 heures du matin et faisons la queue toute la journée, mais nous ne recevons pas de nouvelles réponses”, a déclaré Zhang à ..

“A chaque fois, les réponses sont les mêmes:” Il n’y a pas de lit, attendez que le gouvernement émette un avertissement et suivez l’actualité pour voir ce qui se passe. “Les médecins sont également très frustrés”, a-t-il ajouté.

Officiellement connue sous le nom de 2019-nCoV, la nouvelle forme de coronavirus a été identifiée pour la première fois comme la cause du décès d’un homme de 61 ans à Wuhan le 10 janvier, lorsque la Chine a partagé des informations génétiques sur le virus avec d’autres pays. Certains, comme le Japon et la Thaïlande, ont commencé à examiner les voyageurs en provenance de Chine pour détecter le virus dans les trois jours.

Cependant, les kits de test pour la maladie n’ont pas été distribués à certains des hôpitaux de Wuhan avant le 20 janvier environ, a déclaré à . un responsable du Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Hubei.

Avant cela, les échantillons devaient être envoyés à un laboratoire de Pékin pour analyse, un processus qui a pris trois à cinq jours pour fournir des résultats, selon les autorités sanitaires de Wuhan.

Pendant ce temps, les hôpitaux de la ville ont réduit le nombre de personnes sous observation médicale de 739 à seulement 82, selon les données des autorités sanitaires de Wuhan compilées par ., et aucun nouveau cas n’a été signalé en Chine.

Malgré le manque de données fiables et de capacités de test à Wuhan, les autorités chinoises ont assuré aux citoyens, dans les jours qui ont suivi l’identification du virus, qu’il n’était pas très contagieux. Au cours des semaines précédentes, il avait censuré les commentaires négatifs sur Internet à propos de la situation et arrêté huit personnes qu’il accusait d’être des “diffuseurs de rumeurs”.

“Le médecin ne portait pas de masque, nous ne savions pas comment nous protéger … personne ne nous a rien dit”, a déclaré à . une femme de 45 ans nommée Chen. Il a été confirmé que sa tante était infectée par le virus le 20 janvier, cinq jours après son hospitalisation. “J’ai publié les photos de ma tante à Weibo (un réseau social chinois) et la police a appelé les autorités de l’hôpital. Ils m’ont dit de les emmener.”

Les responsables nationaux, régionaux et municipaux de la santé n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de . sur la façon dont l’épidémie de virus a été gérée. Les responsables nationaux ont déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’il y avait initialement des “lacunes” dans les méthodes de traitement.

Le maire de Wuhan, Zhou Xianwang, a reconnu lundi à la télévision publique chinoise que “toutes les parties n’étaient pas satisfaites de la divulgation de nos informations”. Mais il a expliqué qu’il y avait des restrictions imposées par les dirigeants provinciaux et nationaux.

“Au gouvernement local, lorsque je reçois des informations, je ne peux les divulguer qu’avec la permission”, a-t-il déclaré. Zhou a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que 1000 autres personnes pourraient être diagnostiquées avec le virus à Wuhan, compte tenu du nombre de patients qui n’ont pas encore été testés.

La Chine a isolé la région touchée de la province du Hubei, la plus grande opération de quarantaine jamais enregistrée, et construit deux nouveaux hôpitaux pour traiter les patients atteints du virus. Le président Xi Jinping a créé un comité spécial pour lutter contre l’épidémie.

Le pays a été félicité internationalement pour avoir séquencé rapidement le gène du virus. Cependant, la lente augmentation des preuves a été remise en question.

Une fois qu’un virus a été identifié, “vous devez vous assurer que vous disposez de tous les échantillons de réactifs (une substance utilisée dans l’analyse chimique) et que tout est prélevé là où vous souhaitez effectuer le test”, a expliqué Amesh Adalja, professeur au Centre de sécurité sanitaire de l’Université Johns Hopkins, qui se concentre sur les maladies infectieuses émergentes et la préparation à une pandémie.

Bien que les informations dans la région soient rares, Adalja a laissé entendre que la Chine avait eu des problèmes à ce stade pour faire face à l’épidémie. “Nous entendons déjà dire qu’il y a une pénurie de professionnels de la santé, qu’il y a une pénurie de kits de test et de médicaments”, a-t-il déclaré.

John Edmunds, professeur au centre des modèles mathématiques des maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que la Chine n’avait pas fourni suffisamment de données après l’épidémie initiale.

“Nous avons une vision très incomplète de ce qui se passe”, a-t-il déclaré à .. “Je ne sais pas si c’est de l’incompétence, secrète ou délibérée, mais ce serait très utile si nous pouvions avoir des données épidémiologiques de base.”

Le manque de preuves cliniques et les réticences initiales de la Chine ont suscité des critiques selon lesquelles le pays tire toujours les leçons de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002, qui a tué près de 800 personnes.

“Les avancées ont été dans la science dure, la découverte du génome du virus, la construction de nouveaux hôpitaux à tout moment, plutôt que dans la science douce de la gestion de l’information et des relations avec les gens”, a déclaré Mary Gallagher, professeur de science politique qui dirige le Centre d’études chinoises de l’Université du Michigan.

Les administrateurs municipaux étaient peu incités à faire remonter les problèmes à leurs supérieurs politiques. La semaine au cours de laquelle aucun nouveau cas de virus n’a été signalé au Hubei a coïncidé avec les préparatifs du nouvel an lunaire et des sessions de l’Assemblée populaire nationale de la province et de la Conférence politique consultative du peuple chinois.

Sept des plus grands hôpitaux de Wuhan ont maintenant des kits de test pour le virus, qui en théorie donnent des résultats en une journée, a déclaré un responsable de la santé du Hubei.

Cependant, quatre personnes ont déclaré à . que les tests leur avaient été refusés parce que le processus impliquait un système de notification complexe comprenant des autorités sanitaires des hôpitaux, des districts et des villes et des responsables de la lutte contre les maladies.

Pour se qualifier pour le test, les patients doivent répondre à des critères tels que des symptômes de fièvre et de pneumonie, et une augmentation du nombre de patients signifie qu’il est “impossible de réaliser le test immédiatement”, un responsable du Centre de contrôle et de prévention des Maladies de Wuhan.

Trois employés, de l’hôpital et du gouvernement local, qui ont été informés de la façon dont les médecins traitent les tests et confirment les cas, ont déclaré à . que les chiffres officiels des infections et des décès ne reflètent pas les vrais.

Les autorités sanitaires de Wuhan ont limité les tests, principalement en raison du manque de kits, et évaluent les listes de patients avant de décider qui est testé, ce qui prend plusieurs heures, a déclaré un employé de l’hôpital à ..

“Certains patients gravement malades ont été exclus de la liste définitive des tests parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas être traités”, a déclaré le travailleur à .. “Les vraies morts sont plus.”

. n’a pas pu confirmer de manière indépendante la version du travailleur hospitalier. Les autorités sanitaires du Hubei et de Wuhan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de ..

Zhang, dont la mère attend toujours un test, a déclaré que les médecins de trois hôpitaux de Wuhan ont dit à sa famille en privé qu’ils étaient presque certains qu’il avait contracté le coronavirus.

Cependant, il a dit que deux de ces hôpitaux lui avaient dit qu’ils n’étaient pas équipés de kits de test et que l’autre lui avait dit qu’il n’avait pas de lit disponible pour accueillir sa mère pour le test.

Aucun de ces hôpitaux n’a répondu aux demandes de commentaires de ..

(Rapport de Yawen Chen et Cate Cadell à Pékin; rapport supplémentaire de Kate Kelland à Londres; édité en espagnol par Javier López de Lérida)