CONTEXTE – Pourquoi le Sénat américain juge-t-il Trump?

WASHINGTON, 21 janvier (.) – Le procès politique du président Donald Trump commence sérieusement au Sénat américain mardi, après avoir été officiellement inculpé par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, le 18 décembre. “crimes ou délits graves”.

Le président républicain, qui devrait être acquitté par un Sénat contrôlé par les républicains, se dit innocent des accusations.

Ci-dessous, nous passons en revue les arguments des démocrates pour démettre Trump de ses fonctions et la contre-argumentation des républicains.

Dans leurs articles de destitution https://www.congress.gov/116/bills/hres755/BILLS-116hres755ih.pdf, les démocrates accusent Trump d’abuser de son pouvoir en tant que président en pressant le gouvernement ukrainien de l’aider gagner sa réélection Ils accusent le président de mettre en danger la Constitution des États-Unis, de compromettre la sécurité nationale et de saper l’intégrité des élections de 2020.

Ils accusent également Trump d’avoir fait obstruction au Congrès pour avoir refusé de remettre les documents demandés dans le cadre de l’enquête sur les rappels lancée en septembre et ordonné aux membres de son administration de ne pas témoigner.

Les démocrates disent que Trump doit être démis de ses fonctions pour protéger la sécurité nationale et préserver le système gouvernemental du pays.

Au centre de l’affaire de mise en accusation se trouve la transcription d’un appel téléphonique du 25 juillet dans lequel Trump a fait pression sur le nouveau président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, pour qu’il travaille avec le procureur général des États-Unis, William Barr, et l’avocat Le personnel de Trump, Rudy Giuliani, pour ouvrir une enquête sur la corruption présumée de l’ancien vice-président Joe Biden, l’un des principaux candidats à l’investiture présidentielle démocrate en 2020.

Trump a également demandé à Zelenskiy d’enquêter sur une théorie discréditée selon laquelle l’Ukraine, et non la Russie, s’était ingérée lors des élections présidentielles de 2016.

Les allégations des alliés de Trump contre Biden – selon lesquelles il a utilisé sa position pour forcer le limogeage d’un procureur ukrainien pour arrêter une enquête sur une société d’énergie dont son fils Hunter était directeur – ont été discréditées. Ni Trump ni ses alliés n’ont fourni de preuves à l’appui de ces accusations, et Biden les a démenties.

Des positions élevées actuelles et antérieures du gouvernement des États-Unis ont affirmé dans leurs témoignages au cours de l’enquête que Trump leur avait ordonné de travailler avec Giuliani, malgré le fait que l’ancien maire de New York n’avait pas de poste officiel au sein de l’administration.

Certains témoins ont déclaré qu’ils pensaient que Trump avait retenu près de 400 millions de dollars en aides à la sécurité, ainsi que la perspective d’une réunion de haut niveau à la Maison Blanche, afin de faire pression sur Zelenskiy pour qu’il annonce les enquêtes. Le chef de cabinet intérimaire de Trump, Mick Mulvaney, a également déclaré aux journalistes que la Maison Blanche avait retenu l’argent.

L’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, Gordon Sondland, a offert certains des témoignages https://www…com/article/us-usa-trump-impeachment-quotes-factbox/everyone-was-in-the- loop-it-was-no-secret-highlight-from-sondland-témoignage-idUSKBN1XU1TD plus dommageable devant la House of Representatives Intelligence Commission. Il a déclaré avoir parlé directement avec Trump des efforts déployés pour faire pression sur l’Ukraine et a déclaré que d’autres hauts responsables de l’administration étaient impliqués. Il a déclaré que les représentants ukrainiens comprenaient qu’ils devraient annoncer les enquêtes pour recevoir l’aide à la sécurité qui leur avait été refusée.

Trump a finalement libéré l’argent après que la nouvelle du retard a été rendue publique. Il n’a pas encore invité Zelenskiy à la Maison Blanche.

D’autres preuves sont apparues depuis que les démocrates à la Chambre des représentants ont conclu leur enquête et voté pour contester Trump en décembre.

Des communications internes de l’administration, publiées par le biais de demandes de documents ouverts, montrent que de hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré au Pentagone que Trump leur avait ordonné de suspendre l’aide à l’Ukraine.

Le Government Accountability Office, un organisme de contrôle non partisan du Congrès, a déclaré que Trump avait violé la loi en refusant de dépenser de l’argent approuvé par le Congrès.

La semaine dernière, l’un des anciens partenaires de Giuliani, l’homme d’affaires de Floride Lev Parnas, a fourni des messages téléphoniques et d’autres preuves au comité des renseignements détaillant ses efforts et les efforts de Giuliani pour faire pression sur Kiev.

Trump dit qu’il n’a rien fait de mal, et ses alliés républicains à la Chambre sont d’accord avec lui; aucun n’a voté en faveur de l’un ou l’autre des deux articles du défi.

L’équipe juridique de Trump fait valoir qu’aucune des accusations n’est équivalente à une infraction contestée ou à un crime, car le président a le droit de décider comment mener la politique étrangère et quels documents partager avec le Congrès.

Les républicains soutiennent que Trump avait le droit de demander à Zelenskiy d’enquêter sur le Biden dans le cadre d’une vaste campagne anti-corruption.

Ils disent également que Trump a le droit de résister aux demandes d’information du Congrès.

Les législateurs républicains affirment que l’argument des démocrates pour un procès politique équivaut à un témoignage de “ouï-dire” car il est principalement basé sur le témoignage de représentants de niveau intermédiaire qui n’ont pas traité directement avec Trump.

Ils disent que les démocrates auraient dû aller en justice pour forcer le témoignage de hauts responsables qui étaient directement impliqués dans l’affaire après que Trump leur ait ordonné de ne pas coopérer, un processus qui aurait pu prendre des mois.

Un officier qui pourrait fournir un compte de témoin oculaire, l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, a refusé de participer à l’enquête de la Chambre des représentants, mais a déclaré qu’il était disposé à témoigner lors du procès devant le Sénat. Il n’est pas clair si les républicains, qui contrôlent la caméra, accepteront de l’autoriser.

Les républicains disent également qu’il n’y a pas eu de véritable échange de faveurs parce que Zelenskiy a finalement reçu une aide qui avait été retardée – ainsi qu’une réunion avec Trump, bien que cela se soit produit dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies et non à la Chambre Blanca – sans accepter les enquêtes que Trump voulait.

Ils soutiennent que les démocrates subvertissent la volonté des électeurs qui ont élu Trump président en 2016 parce qu’ils ne l’aiment pas ou ses politiques, et ils font du processus de destitution un outil partisan.

(Information d’Andy Sullivan; édité par Ross Colvin, Sonya Hepinstall et Daniel Wallis, traduit par Andrea Ariet dans l’éditorial de Gdansk)