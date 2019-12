Contingence environnementale à Mexico: la phase préventive a été activée

La phase préventive de la contingence environnementale a été activée le mercredi 25 décembre, en raison des niveaux élevés de pollution dans le Mexico (CDMX).

Il Système de surveillance atmosphérique (Simat) a annoncé que jusqu'à 11h30 le jour de Noël, le niveau de pollution dans la vallée du Mexique a atteint 155 points de particules en suspension PM2,5.

Simat a averti qu'il pourrait continuer à augmenter, il a donc recommandé à la population de prendre les précautions nécessaires qui sont:

Évitez de faire des activités civiques, ainsi que des activités culturelles et récréatives, ainsi que de faire de l'exercice en plein air entre 13 h et 19 h.

Ces recommandations s'adressaient à la population en général, mais principalement aux personnes vulnérables, telles que les enfants et les personnes âgées, ainsi qu'aux personnes maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Selon l'agence, de telles activités doivent être évitées, car elles peuvent augmenter la dose de contaminants inhalés.

Vers 10 h 00 le Système de surveillance atmosphérique Il a réitéré que la qualité de l'air était mauvaise et atteignait le niveau de 144 points de polluants dans la zone nord-est.

Il a indiqué que Au sud-est et au centre, les conditions atmosphériques étaient également néfastes lors de l'enregistrement de 114 et 107 points de particules en suspension inférieures à 2,5 microns (PM 2,5), respectivement.

Il a également noté que l'air était régulier à mauvais également dans certaines régions de l'État du Mexique.

Les municipalités les plus touchées et les municipalités mexicaines les plus contaminées sont:

Entre-temps, dans son rapport du 08:00 heures, Simat a souligné que les régions avec le plus grand nombre de points de particules en suspension inférieures à 10 micromètres (PM10) étaient:

Villa de las Flores, avec 129 points; Nezahualcóyotl, avec 113 points; Aragon avec 11 points; Iztapalapa, avec 107 points; Tláhuac, avec 106 et Xochimilco, avec 103 points.

Il a également annoncé que la qualité de l'air est bonne dans les municipalités de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa et Miguel Hidalgo, comme dans les municipalités d'Ecatepec, Tultitlán et Tlalnepantla.

De son côté, ce mardi 24 décembre, un incendie a été signalé dans le marché Merced, situé dans le Quartier Merced Balbuena du maire de Venustiano Carranza.

Selon les autorités, l'incident a commencé vers 21h30 au marché Merced, situé au 159, rue Rosario.

L'endroit est venu des éléments de l'urgence de Mexico, ainsi que des éléments des pompiers, pour étouffer les flammes intenses.

Selon des informations officielles, l'une des victimes a perdu la vie sur les lieux, tandis que la deuxième personne est décédée lors de son transfert à l'hôpital. Tous deux sont morts électrocutés.

Myriam Urzúa Venegas, chef du Secrétariat de la gestion intégrale des risques et de la protection civile de Mexico, a confirmé à El Universal que le défunt était une femme entre 30 et 40 ans et un homme entre 25 et 30 ans.

La Protection civile de Mexico a indiqué qu'après avoir reçu le rapport, il n'a pas fallu plus de 15 minutes pour commencer les travaux.