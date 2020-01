Controverse à José Ignacio pour l’animal qu’ils ont jeté d’un hélicoptère: «J’ai filmé la vidéo», a expliqué le propriétaire de Black Label

Un événement controversé a eu lieu à José Ignacio, Uruguay. C’était dans la maison du célèbre homme d’affaires, propriétaire de la marque de vêtements exclusive Black Label, Federico Álvarez Castillo, situé dans un quartier fermé. Depuis un hélicoptère, ils ont jeté un animal dans la piscine de la maison. Le moment a été enregistré dans une vidéo que le propriétaire a enregistrée depuis le patio.

Dans le tournage, il semble que l’animal (un agneau selon Álvarez Castillo lui-même) soit jeté de plus de 30 mètres de haut dans la piscine. L’animal heurte violemment l’eau et la piscine déborde instantanément. La réaction de ceux qui ont pris les images et se trouvent à l’intérieur du bâtiment n’est pas surprenante; Au contraire, ils coïncident dans un rire.

Infobae Il a contacté Álvarez Castillo. Dans une brève déclaration, il a confirmé que les images avaient été enregistrées par lui: «J’ai filmé la vidéo parce qu’un hélicoptère s’est arrêté sur le toit de ma maison et je n’ai jamais imaginé ce qui s’est finalement passé“

Hier soir, après que l’enregistrement soit devenu viral et que le terme “Black Label” soit devenu un sujet de tendance à la suite des critiques de cet événement répudiable, la marque textile a publié une déclaration signée par Alvarez Castillo. “Je veux répudier ce fait de vandalisme dont ma famille et moi avons été victimes», A-t-il dit.

Et il a ajouté:Au moment où nous étions à l’intérieur de la maison, nous avons senti un bruit fort dans le jardin; en partant on aperçoit l’acte aberrant qui nous a conduits à une grande perplexité pour une blague de très mauvais goût“

Le modèle Lara Bernasconi, épouse d’Álvarez Castillo, a fait référence en termes similaires à ses abonnés Instagram qui ont commencé à l’interroger sur le contenu des images ont rapidement commencé à circuler non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les applications de chat populaires telles que WhatsApp. “Nous ne ferions jamais une telle chose, quelqu’un l’a fait et nous ne savons pas qui c’était”, a-t-il répété avant plusieurs questions. Enfin, il a décidé d’empêcher ses contacts de faire des commentaires sur ses messages.

Journaliste uruguayen Marcelo Gallardo il a reconstruit ce qui aurait pu se passer derrière ces images désagréables: “Un ami lui a dit “faisons un rôti et je porte la viande”, est monté dans un hélicoptère et un bombardier de la Seconde Guerre mondiale a pointé la piscine et a jeté“

Avec plusieurs années d’expérience couvrant la saison estivale à Punta del Este, le chroniqueur a déclaré que de nombreux touristes étaient en colère contre ce qui s’était passé et que les autorités avaient du mal à trouver le propriétaire de l’hélicoptère d’où l’animal est tombé car à cette époque de l’année Il existe de nombreuses machines similaires dans le spa. Pour l’instant, un procureur a pris l’affaire d’office et a ouvert une enquête. Les sources aéronautiques conviennent que la manœuvre effectuée est très dangereuse et interdite.

Dès la diffusion des images, les échantillons de répudiation étaient incessants. Candelaria Tinelli, fille de l’animatrice de télévision et militante des droits des animaux, a décrit la personne qui a jeté l’animal comme une “personne malade”. Dans le même sens et avec des expressions similaires, des dizaines d’utilisateurs ont exprimé leur indignation face à la vidéo.