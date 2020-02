controverse par proposition d’éliminer les ponts

Vacances AMLO. Le président du Mexique a suscité la controverse après avoir présenté une proposition visant à mettre fin aux «ponts» du travail Andrés Manuel López Obrador a fouetté la pratique de déplacer un jour férié officiel le lundi et de créer de longs week-ends AMLO s’est plaint que, avec cela la pratique, les gens oublient les patries onomastiques, bien qu’il ait reconnu que les longs week-ends sont très populaires

Vacances AMLO. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a suscité la controverse après avoir dénoncé une proposition visant à mettre fin aux «ponts» du travail: la pratique de déplacer un jour férié officiel le lundi et de créer de longs week-ends.

Andrés Manuel López Obrador, étudiant en histoire du Mexique, était irrité d’apprendre que très peu de citoyens savaient que le mercredi 5 février, l’anniversaire de l’adoption de la constitution nationale était célébré, en 1917. La fête avait été déplacée aux lundis les plus proches pour créer des week-ends de trois jours.

López Obrador a fouetté la pratique, se plaignant qu’elle conduit les gens à oublier les patries onomastiques, bien qu’il ait reconnu que les longs week-ends sont très populaires.

«Je sais que cela va générer une certaine controverse, mais je pense que celui qui ne sait pas d’où cela vient, ne saura jamais où cela va. L’histoire est essentielle pour nous, qui est l’enseignant de la vie, du civisme, de l’éthique, l’humanisme est fondamental », a déclaré le président.

López Obrador a donc déclaré que, pour le début de la prochaine année scolaire, en août ou septembre, il insisterait pour que les vacances soient célébrées à leur date historique réelle.

L’idée a généré un flot de critiques sur les réseaux sociaux, où de nombreux Mexicains ont déploré la perte de longs week-ends.

#Conlospuentesno est devenu un hashtag sur Twitter et a été la principale tendance au Mexique. Un utilisateur a placé une image avec une poignée de main, symbolisant que les sympathisants et les critiques du président “chairos” et de la “droite” étaient unis: “Aujourd’hui, il n’y a pas de divisions, aujourd’hui nous sommes tous nous-mêmes. #Conlospuentesno ».

Isra Piatrov a reflété le sentiment de nombreux Mexicains lorsqu’ils ont tweeté: «Nous vivons dans un pays avec les heures de travail les plus longues, où un grand pourcentage de la population investit plus d’une heure pour se rendre à son travail et les ponts sont généralement un répit pour tout le monde, même s’il s’agit de 9 des 366 ou 365 jours restants ».

Ce n’est pas la première fois que López Obrador lance une proposition qui suscite la controverse, divisant le Mexique. Leurs décisions d’éviter les confrontations avec les cartels de la drogue, d’annuler la construction d’un aéroport, de construire de nouvelles raffineries et de vendre aux enchères l’avion présidentiel ont provoqué la colère de nombreuses personnes.