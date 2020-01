Controverse pour les Oscars: la presse hollywoodienne a défini Antonio Banderas comme un «acteur de couleur»

Afin de dénoncer le manque de diversité des candidats à la Hollywood Academy lors du prochain gala, plusieurs publications spécialisées américaines ont qualifié l’acteur espagnol Antonio Banderas de l’une des rares “personnes de couleur” qui aspirent à la statuette en or, déclenchant la polémique et la réaction immédiate des réseaux sociaux.

Banderas a réussi à se faufiler entre les cinq candidats pour le meilleur acteur pour son rôle dans le célèbre Douleur et gloire, par Pedro Almodóvar, et affrontera Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Adam Driver (Histoire de mariage), Joaquin Phoenix (Joker) et Jonathan Pryce (Les deux papes). À 59 ans, le Malaga a obtenu sa première nomination aux Oscars de sa carrière. L’acteur culmine avec cet honneur une année mémorable de succès grâce à Douleur et gloire, ce qui signifiait sa réunion triomphale avec Almodóvar, et faisait de lui le vainqueur de la Palme d’or du meilleur acteur au Festival de Cannes.

Des publications comme Date limite ou Salon de la vanité Ils ont mentionné le célèbre acteur espagnol comme l’un des rares cas de «personne de couleur» désigné par la Hollyood Academy, suite à l’annonce officielle des candidats lundi. Les deux médias ont cité Banderas, ainsi que l’actrice anglaise de parents nigérians Cynthia Erivo, comme les seules interprètes «de couleur».

“Seuls deux acteurs de couleur ont été nominés dans les principales catégories d’acteurs, tandis que les femmes étaient absentes dans une meilleure direction”, Il a écrit la publication Deadline avec une image de Jennifer Lopez, la grande absente de cette édition.

Le tweet, qui a été supprimé plusieurs heures plus tard, a reçu des réponses rappelant que “Antonio Banderas est espagnol, blanc et européen » ou critiqué la confusion impliquée dans catégorisations raciales aux États-Unis, car ils différencient entre latin / hispanique, caucasien et afro-américain.

De plus, Vanity Fair a lié la nomination d’Erivo, le seul afro-américain sélectionné pour participer aux Oscars, avec la mention de Banderas. “Bien que les Espagnols ne soient pas techniquement considérés comme des personnes de couleur, il convient de noter qu’Antonio Banderas a été nominé pour son rôle principal dans le drame espagnol” Pain and Glory “”, a écrit Vanity Fair dans son article.

Il y a une semaine, l’interprète de Malaga était à nouveau lié au manque de diversité dans un texte du Hollywood Reporter, qui dénonçait que Banderas avait été ignoré par la British Academy lors des Bafta Awards. Plus précisément, son nom était lié à celui de Lupita Nyong’o, une actrice afro-américaine qui avait déjà reçu l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans 12 ans d’esclavage.