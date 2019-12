Controverse sur les chiffres de la pauvreté: atteint-elle 33% ou 41% de la population?

La pauvreté est-elle de 33% ou 41%? La diffusion du dernier indice de pauvreté de l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique d'Argentine (UCA) a généré une polémique qui est loin d'être réglée.

Les chiffres diffusés par l'UCA, qui avaient une grande valeur alors que l'Institut national de statistique et de recensement (Indec) manipulait les données de la dernière section du Kirchner, se situent au-dessus des chiffres estimés par certains experts qui suivent statistiques officielles

Parmi eux, Martín González Rozada, Professeur du Département et Directeur du Master en Econométrie et chercheur au Centre de Recherche en Finance (CIF) de l'Université Torcuato Di Tella.

González Rozada a estimé que la pauvreté au troisième trimestre 2019 s'élevait à 33%, contre 40,8% de l'UCA.

"Si au deuxième trimestre l'UCA a donné 36,5%, il est étrange qu'au troisième, lorsque le paiement de la prime est compté, il dépasse 40%", a expliqué l'économiste à Infobae.

Indec publiera les prochaines données officielles le 31 mars 2020, correspondant à la fin de l'année en cours.

Résultat sur la période de quatre ans

L'autre axe de débat est la montée de la pauvreté au sein du gouvernement de Mauricio Macri. "La comparaison est difficile car fin 2015, l'enquête permanente auprès des ménages n'était pas publiée, il n'y avait que des données alternatives aux officiers », a rappelé l'économiste.

Parmi ces données alternatives, etl Cedlas de l'Université nationale de La Plata, a calculé pour 2015 un niveau de pauvreté de 30%.

La valeur du second semestre 2016 (30,3%) publiée par Cedlas est similaire à celle du premier semestre 2015 (30,5%), dernier record avant la publication des données EPH.

Ce qui est clair, c'est que le «plancher» a été touché en 2017, lorsque l'économie a progressé et que l'indice était inférieur à 30%, alors qu'il a commencé à croître entre les mains de la récession et de la hausse des prix. à 50% par an au cours des deux dernières années.

Au-delà de la dissimulation des données enregistrées dans le Kirchnerisme, il existe pour González Rozada un "dénominateur commun" du phénomène de la pauvreté après le début de la convertibilité. "L'ajustement concernait le revenu ces dernières années, contrairement aux années 90, où il y avait des problèmes structurels plus difficiles, comme le chômage", a-t-il expliqué.

Par conséquent, le rebond ou la chute est très rapide: plus la récession et l'inflation sont importantes, plus la pauvreté est grande; à une plus grande croissance réelle des revenus, moins de pauvreté. "De cette façon, si l'économie croît à nouveau, la pauvreté diminuera rapidement », a déclaré le spécialiste de Di Tella.

En ce sens, les perspectives pour 2020 ne semblent pas très prometteuses: les consultants qui participent à l'enquête sur les attentes du marché (REM) publiée par la Banque centrale prévoient une récession de 1,7% et une inflation de 43%.

Pendant ce temps, les consultants et les banques qui participent à l'enquête FocusEconomics Consensus Forecast ont estimé une baisse de 1,8% du PIB et une hausse de 48,8% des prix de détail.

Pour sa part, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une récession de 1,3% et une inflation de 51%.

L'économiste Luis Secco s'est concentré sur un autre indicateur: le salaire. «Au-delà de la valeur du panier de base, sous le gouvernement Macri, il y a eu un appauvrissement manifeste de la classe moyenne. Si l'on observe le salaire réel, il a baissé dans toute sa gestion, sauf en 2017 », a-t-il expliqué.