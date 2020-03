Cooped Up at Home? Aidez les scientifiques à repérer les pingouins depuis l’espace ou à rechercher des galaxies

Il y a au moins deux points lumineux en ces temps étranges: les télescopes étudient toujours les galaxies lointaines et les pingouins font toujours caca à travers l’Antarctique. Dans les deux cas, si vous cherchez de nouvelles façons de passer le temps pendant que vous restez à la maison, vous pouvez aider les scientifiques à étudier ces phénomènes.

La science citoyenne n’a rien de nouveau, mais c’est une option particulièrement attrayante, car le coronavirus qui se propage incite à des mesures de confinement dans le monde entier. Donc, si vous souhaitez vous distraire de l’actualité pendant un moment, pensez à participer à un projet de recherche.

“Je pense que là où nous pouvons puiser dans l’enthousiasme des gens grâce à leur ordinateur, ce genre de capture l’esprit du coronavirus: que pouvons-nous faire quand nous sommes tous piégés à la maison”, Heather Lynch, écologiste statistique à l’Université Stony Brook à New York , a déclaré Space.com.

Lynch est affilié à deux projets différents de science citoyenne visant à mieux comprendre les pingouins, qui, écoutez, nous savons qu’ils ne sont pas dans l’espace. Un de ces projets, appelé Penguin Watch et accessible ici, fait appel à des personnes pour identifier les oiseaux sur des photographies prises automatiquement près de leurs colonies. Mais l’autre s’appuie sur l’imagerie satellite pour identifier de telles colonies.

Les pingouins sont tellement, hmm, productifs, que les biologistes trouvent les oiseaux en passant au peigne fin des images satellites à la recherche de bandes de leur merde, que les scientifiques appellent guano. “Nous pouvons donc cartographier la superficie couverte de guano, et cela nous donne une très bonne estimation du nombre de pingouins qui se trouvaient réellement dans la colonie à cet endroit particulier”, a déclaré Lynch.

Ces estimations sont des données précieuses qui seraient autrement difficiles à obtenir, a-t-elle déclaré. «Même si les pingouins sont la faune la plus charismatique et peut-être la plus évidente à étudier en Antarctique, jusqu’à récemment, nous savions relativement peu de combien de pingouins il y avait en Antarctique et comment leur abondance était distribuée car il est si difficile de recenser l’Antarctique.»

C’est là que les satellites entrent en jeu. Lynch et ses collègues utilisent des données recueillies par quelques types de systèmes orbitaux différents. Les satellites commerciaux offrent des données assez détaillées, le programme Landsat de la NASA offre une perspective de 40 ans sur les activités des pingouins et Google Earth recueille des données satellite accessibles au public que les scientifiques citoyens peuvent parcourir.

Ce sont ces données qui prennent en charge le projet Lynch’s Mapping Application for Penguin Populations and Projected Dynamics. L’objectif principal de l’initiative est de fournir aux décideurs politiques de l’Antarctique des données plus complètes sur les populations de manchots en un seul endroit. Mais les scientifiques ont besoin d’aide pour localiser tous ces oiseaux, et pour cela, ils enrôlent ce qu’ils appellent des détectives de pingouins.

“La partie de la science citoyenne entre en jeu parce qu’il y a tellement d’Antarctique”, a déclaré Lynch. “La façon dont nous trouvons les colonies de pingouins est en gros grâce à la recherche manuelle d’images: image après image, pied à pied, en balayant le littoral à la recherche de preuves de guano de pingouin.”

Et les bougres peu coopératifs se déplacent parfois sans prendre la peine de le dire aux scientifiques qui les recherchent. “Chaque fois que nous pensons avoir trouvé toutes les colonies de pingouins”, a déclaré Lynch, “nous découvrons bientôt que nous en trouvons plus, ou que de nouvelles colonies s’établissent avec le temps, à cause du changement climatique, par exemple.”

Et le maintien d’une carte précise des colonies de pingouins est crucial si les humains veulent adopter des politiques qui protègent les oiseaux de smoking. Par exemple, Lynch et ses collègues examinant les images Landsat ont repéré des colonies de manchots Adélie sur ce qu’on appelle l’archipel de l’île Danger.

Quand ils ont visité la région pour donner suite à ces observations, ils ont trouvé plus de pingouins qu’ils ne l’avaient imaginé, même s’ils pensaient avoir trouvé toutes les colonies d’Adélie en Antarctique. “En fait, ce sont quelques-unes des plus grandes colonies de manchots Adélie au monde”, a déclaré Lynch. “C’était ce genre de point chaud non découvert de manchots Adélie.”

Cette découverte a été transmise aux décideurs politiques qui décident où tracer les frontières d’une aire marine protégée dans la région. “C’est exactement ce genre d’impact que nous voulons avoir”, a déclaré Lynch.

Mais si le caca de pingouin, même le caca de pingouin de l’espace, ne vous ressemble pas, voici une alternative: découvrez quelques galaxies étranges. Vous pouvez le faire grâce à un autre projet de science citoyenne, appelé Galaxy Zoo.

Le programme existe depuis plus d’une décennie et a recruté des bénévoles pour classer les formes des galaxies. C’est le genre de tâche que n’importe qui peut faire. “Vous n’avez même pas besoin de savoir ce qu’est une galaxie”, a déclaré Chris Lintott, astrophysicien à l’Université d’Oxford, à Space.com. Et bien que la forme ne soit pas difficile à déterminer, ce sont des informations précieuses à avoir.

“La forme d’une galaxie vous raconte son histoire: elle vous raconte quand elle a accumulé du matériel, quand elle est entrée en collision avec d’autres galaxies, quand elle a formé des étoiles et toutes sortes d’autres choses”, a déclaré Lintott. “Mais les astronomes sont assez bons pour obtenir des images de galaxies et moins bons pour trier les données.” Par conséquent, se tourner vers le public. Après une brève session de formation, les volontaires sont déchaînés sur les images fournies par les scientifiques.

“Nous n’avons pas besoin que les gens passent des heures à contempler un système particulier à moins qu’ils le veuillent, juste une supposition et vous obtenez une autre galaxie”, a déclaré Lintott. «Beaucoup de gens le décrivent comme un peu comme manger un paquet de chips. Vous en prenez un, vous en prenez un autre, vous en prenez un autre, et vous pouvez surfer sur votre chemin à travers l’univers de cette façon. »

Et récemment, le projet a institué une nouvelle tournure qui garantit que les choses restent intéressantes. Bien que le projet Galaxy Zoo soit né de la prémisse selon laquelle les humains étaient meilleurs pour classer les galaxies que les ordinateurs, 12 ans ont un peu changé le jeu. Maintenant, le projet a ajouté un algorithme, qui prend en charge les galaxies les plus faciles à classer et enregistre les inconnues pour les participants.

Les identifications faites par les bénévoles du Galaxy Zoo ont récemment permis aux scientifiques de déterminer que les trous noirs au centre des galaxies se développent régulièrement, et non par les collisions des structures qui les entourent.

Faire participer les humains au processus est précieux, a déclaré Lintott, en raison de leur volonté de remarquer des choses qu’un algorithme pourrait ne pas remarquer. “Les gens sont distraits, et ils sont distraits en cours de route par l’inattendu et l’inhabituel”, a déclaré Lintott. “Nous avons trouvé de nouveaux types de galaxies et de nouvelles sortes de choses dans le ciel parce que quelqu’un qui participait au projet a fait une chose très humaine et a simplement dit:” C’est inhabituel. Je ne sais pas ce que c’est. “”

Et parce que le programme extrait automatiquement des données des programmes d’observatoires, apportant de nouvelles images sur le site, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. “Vous pourriez bien être la première personne à voir cette galaxie”, a déclaré Lintott. “Juste en vous connectant sur le site Web, vous pouvez littéralement voir quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant.”

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.