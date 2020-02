Cordoba tombe à Murcie et leurs gardiens Nono et Cristian Ramos blessés | Sports pratiques

Il Site du patrimoine mondial de Cordoue est tombé 5-1 sur la piste de El Pozo Murcie Costa Cálida dans un match où ils ont abouti blessé ses deux gardiens de but, Nono dans une main et Cristian Ramos, apparemment de gravité au genou gauche, dans une mauvaise nuit pour les Andalous, qui restent pleinement plongés dans la lutte pour la permanence dans la première division de futsal.

El Pozo a commencé à décanter le jeu en sa faveur très rapidement. Dans la minute 4 Marcel Il l’a fait 1-0 avec un tir de l’extérieur de la boîte après un corner tiré par Darío Gil.

A partir de ce moment, le groupe dirigé par Diego Giustozzi dominé la situation mais sans générer trop de danger pour un adversaire sans mordant.

Les locaux, avec lesquels il réapparaît Pol Pacheco après sa blessure et a également joué l’Argentine Leandro Altamirano, un jeune de 20 ans de la carrière ElPozo aligné sur les pertes de Miguelín, Marc Tolrà, Matteus et Fernando, pourrait augmenter leur avantage mais précisément Pol Pacheco, au bord du repos, a trouvé la réponse de Nono.

Le revenu minimum de ceux qui sont à la maison a maintenu le choc ouvert après une première fois au cours de laquelle Daniel, finissant, avait les meilleures chances de Miguel Ángel Martínez Coiffure “Maca” avoir nivelé le concours.

Au début de la deuxième partie Shimizu, Le joueur japonais qui est arrivé en Espagne pour s’inscrire précisément dans la carrière ElPozo et qui est arrivé il y a quelques semaines à Cordoue sur le marché d’hiver, a eu quelques occasions mais n’en a pas profité.

Le grand objectif de Paradynski

Nono a ensuite évité Felipe Valerio et une triple occasion a mis fin au match nul. Marcel surmonte la barre transversale, puis Nono intervient contre ce même joueur et Paradynski Il a fini par faire un grand but avec un tir puissant qui est entré dans le but après avoir également touché la barre transversale.

Zequi, avec un tir étroit, et Pablo del Moral, écrasant le ballon sur le poteau gauche de Fede, pourraient réduire la distance, mais ce qui était venu 3-0 avec le même but de Paradynski aboutissant à une combinaison à laquelle ils ont participé Marcel et Darío Gil. Le Santa Catalina a battu Cristian Ramos, qui venait d’entrer sur la piste en remplacement de Nono, avec une gêne dans une main.

Un autre Cristian, Cardenas, a réussi le 3-1 à la passe de Pablo del Moral après un vol de la balle.

Il restait neuf minutes mais la grande victoire ne serait pas en danger car Alberto Garcia, dans une action combinant récupération, conduite et tir, a marqué le quatrième but d’ElPozo.

Cristian Ramos Il a subi une vilaine torsion du genou qui l’a forcé à quitter la piste sur une civière et à se lamenter de douleur en l’absence de 5 minutes et 48 secondes pour la conclusion. Cela a rendu Nono réticent sur le terrain, bien que Koseki ait rapidement mis le maillot de gardien de but et a ainsi réussi la finale 5-1 avec Paradysnki complétant son triplet et atteignant 20 buts au championnat.

À la dernière minute, Zequi a terminé le bâton et le crash a donc pris fin.

Fichier de correspondance:

5. El Pozo Murcie Costa Cálida: Fede, Felipe Valerio, Marcel, Darío Gil et Paradysnki -équipe initiale-, Álex, Altamirano, Alberto García, Pol Pacheco, Andresito et Leo Santana.

1. Site du patrimoine mondial de Cordoue: Nono, Pablo del Moral, Daniel, César et Shimizu – équipe initiale -, Koseki, Manu Leal, Jesús Rodríguez, Zequi, Javi Sánchez et Cristian Ramos et Cristian Cárdenas.

Buts: 1-0. Minute 4: Marcel. 2-0 Minute 24: Paraydnski. 3-0 Minute 30: Paraydnski. 3-1. Minute 31: Cristian Cárdenas. 4-1. Minute 34: Alberto García. 5-1. Minute 36: Paradysnki.

Arbitres: Emilio Bernabéu Haro et Raquel González Ruano, de Castellón. Ils ont montré le carton jaune au visiteur Daniel.

Incidents: Match correspondant à la vingtième journée de Ligue en Première Division de futsal qui s’est disputée au Palais des Sports de Murcie devant environ 1 500 spectateurs.

rapport de pratique