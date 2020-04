Corée du Nord : Kim Jong Il serait mort après une opération cardiaque

HKSTV a déclaré avoir contacté des “sources très solides” qui ont confirmé la nouvelle de sa mort. Alors qu’un magazine japonais a déclaré que le leader nord-coréen est dans un état végétatif

Le leader nord-coréen Kim Jong Un serait mort suite à des complications d’une opération cardiaque qu’il a subie, selon les médias américains, chinois et japonais.

Le directeur adjoint de la télévision par satellite de Hong Kong (HKSTV), qui est apparemment la petite-fille du ministre chinois des affaires étrangères, a annoncé la nouvelle de la mort du dirigeant nord-coréen par le biais de l’application Weibo, a déclaré TMZ.

De même, la directrice adjointe de HKSTV a déclaré avoir contacté “des sources très fortes”, dont l’une serait un médecin chinois envoyé en Corée du Nord pour soigner Kim Jong Un.

Notamment, Reuters a rapporté samedi – citant trois sources qui ont refusé d’être identifiées étant donné la sensibilité de la question – que la Chine a envoyé une délégation en Corée du Nord dirigée par un membre haut placé du département des liaisons internationales du Parti communiste chinois pour “conseiller” Kim Jong Un.

L’un des médias qui a nié la mort du leader nord-coréen était le magazine japonais Shukan Gendai, mais il a assuré qu’il était dans un état végétatif.

CNN a rapporté cette semaine, en citant un fonctionnaire américain, que Washington étudiait des “rapports” selon lesquels Kim Jong Un était “en grave danger à la suite d’une opération chirurgicale”.

L’absence d’un dirigeant dans les photos officielles des célébrations du 108e anniversaire de la naissance de son grand-père, le fondateur du régime nord-coréen Kim Il Sung, le 15 avril dernier, a suscité des doutes sur sa santé.

Le Daily NK, un média numérique qui emploie principalement des Nord-Coréens qui ont fui le pays, a déclaré que le dirigeant de Pyongyang a subi une opération chirurgicale en avril pour des problèmes cardiovasculaires.

Cependant, les autorités sud-coréennes ont nié cette information. Un haut fonctionnaire cité par l’agence de presse Yonhap a déclaré sous couvert d’anonymat qu'”il n’était pas vrai” que Kim Jong Un était gravement malade.

Concernant les rumeurs sur la santé de Kim Jong Un, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pensait que “le rapport était incorrect” car il a déclaré que les rapports n’avaient pas été confirmés et qu’il n’y croyait pas beaucoup.

Les États-Unis et la Corée du Nord ont entamé en 2018 un processus de négociation qui a abouti à deux sommets entre Trump et Kim : le premier en juin 2018 à Singapour et le second en février 2019 à Hanoï, qui s’est terminé sans accord sur le processus de dénucléarisation.

Par la suite, en décembre 2019, Pionyang a annoncé qu’il suspendait le dialogue avec Washington, bien que l’administration Trump ait continué à essayer de tenir des discussions.

Kim Jong Un dirige la Corée du Nord d’une main de fer après la mort de son père Kim Jong-il en 2011 des suites d’une crise cardiaque.

Qui prendrait la relève de Kim Jong Un ?

Si la mort du dirigeant nord-coréen est confirmée, sa sœur Kim Yo-jong serait le successeur de la dictature dont son frère a hérité après la mort de leur père.

Kim Jong-il a pris le contrôle de la Corée du Nord en 1994 et a gouverné pendant 17 années consécutives. Mais à sa mort, son fils Kim Jong Un a été élu comme héritier et dirige le pays depuis neuf ans.

Depuis 2014, Kim Yo-Jong est l’actuelle directrice du département de la propagande et de l’agitation du Parti du travail, où elle a gagné la confiance de sa guilde et a été vue lors d’événements publics ces deux dernières années.

Elle est largement considérée comme une femme implacable et fait partie du cercle proche de son frère, qui aurait conçu son image dans le monde, tout en ayant un accès direct à elle pour toutes les questions.

Il y a peu de faits concernant sa vie personnelle : on pense qu’elle a quatre ans de moins que le “Leader maximum” et qu’elle pourrait avoir 36 ans, en plus d’être mariée à Choe Song, le deuxième fils du fonctionnaire Choe Ryong-hae.

Quant à son éducation, elle a étudié avec son frère Kim Jong-un en Suisse de 1996 à 2000, et on pense qu’elle a ensuite étudié l’informatique à l’université militaire Kim Il-sung.

On dit que c’est une femme qui a été caractérisée par un fort contrôle du gouvernement et qui est la seule en qui son frère a confiance, et qui est devenue son porte-parole et son représentant auprès des autres nations. Vous pouvez en savoir plus sur le profil de Kim Yo-jong en cliquant ici.