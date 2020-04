Corée du Nord : La soeur de Kim Jong-Un pourrait prendre le pouvoir après sa mort

Après l’annonce mardi de la grave maladie du dictateur nord-coréen Kim Jong Un, les observateurs nord-coréens pensent que sa sœur pourrait prendre la relève en cas de décès.

Mardi, CNN a cité un officiel américain qui a déclaré que Kim était dans un état critique plus d’une semaine après ce que le Daily NK a décrit comme une procédure du système cardiovasculaire le 12 avril. Cependant, le gouvernement sud-coréen a minimisé l’importance de ce rapport, affirmant qu’il n’avait pas observé d’activité inhabituelle dans le royaume des ermites.

Parce que la Corée du Nord est si complètement coupée du monde extérieur que même les meilleurs services de renseignement manquent de moyens sur le terrain, il n’y a aucun moyen de confirmer ou de nier l’état de santé actuel de Kim. Néanmoins, la nouvelle de sa santé défaillante a suscité des inquiétudes en Occident quant à ses successeurs possibles, sa jeune sœur Kim Yo Jong étant considérée comme une candidate probable.

De nombreux experts rejettent l’idée qu’une femme puisse devenir la principale dirigeante de ce pays communiste dominé par les hommes et doté de fortes traditions confucéennes. D’autres, en revanche, soulignent ce qui semble être une tendance à préparer le membre de 32 ans de la dynastie Kim à devenir un futur dirigeant.

Kim Yo Jong serait la fille de Ko Yong Hui, la maîtresse de Kim Jong Il, qui est également la mère de Kim Jong Un et de leurs deux frères aînés. Leur frère Kim Jong Nam a été assassiné, prétendument sous la direction de Kim Jong Un, en 2017, tandis que leur autre frère Kim Jong Chul a été abandonné par son père et ne serait pas très impliqué dans la politique.

On pense que Kim Yo Jong et Kim Jong Un ont établi un lien étroit lorsqu’ils ont étudié ensemble en Suisse de 1996 à 2000. Elle s’est d’abord fait connaître en tant que cadre junior au sein du Parti du travail coréen en 2007, et depuis que son frère est devenu le chef suprême en 2011, elle n’a cessé de gravir les échelons.

Kim Yo Jong, qui occupe aujourd’hui le poste de première vice-directrice de département du Comité central du Parti du travail coréen, a attiré l’attention de la communauté internationale pour la première fois en 2018, lorsqu’elle a représenté son pays aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Elle est devenue de plus en plus visible lors des apparitions publiques de Kim, notamment lors de sommets, comme les rencontres avec Trump à Singapour et au Vietnam.

Le 17 décembre 2019, Yo Jong a émis son premier ordre militaire direct, appelant les unités entièrement féminines à “rester attentives aux conditions de travail et à la santé des femmes soldats et à leur accorder une attention particulière”, rapporte le Daily NK. En mars, elle a publié sa première déclaration publique, qui a pris la forme d’une réponse aux protestations de la Corée du Sud contre le tir de deux missiles balistiques à courte portée par la Corée du Nord. Yo Jong a déclaré que les tirs étaient une “action d’autodéfense” qui n’était “destinée à menacer personne”, a rapporté l’agence de presse Yonghap.

Cependant, dans l’éventualité où Kim meurt et que sa sœur prenne la relève, cela pourrait ne pas représenter un changement majeur ou un assouplissement de la politique étrangère nord-coréenne. VICE News a cité Sung Yoon Lee, un expert sur les Corées à la Fletcher School de l’Université de Tufts, qui a déclaré : “Il est tout à fait possible que Mme Kim se montre encore plus tyrannique que son frère, son père ou son grand-père”.

Cela pourrait même signifier une accélération des essais de missiles et d’autres activités militaires hostiles de la part de la Corée du Nord pour montrer aux dirigeants masculins de son pays qu’elle est assez forte pour rester aux commandes. “Elle devra également montrer son courage en provoquant les Etats-Unis avec des tests d’armes majeurs et des attaques meurtrières contre la Corée du Sud et les forces américaines qui y sont stationnées”, a déclaré Sung.