Corée du Nord : Qui prendra le pouvoir après la mort de Kim Jong-un ?

Les rumeurs concernant la santé de Kim soulèvent des questions sur ce qui se passerait s’il décédait. Qui lui succéderait ? Que se passerait-il avec le programme nucléaire de la Corée du Nord ? Quel serait l’impact sur les relations intercoréennes et entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ? Le régime s’effondrerait-il ? Bien qu’il soit impossible de répondre à ces questions avec une certitude absolue, il existe certains indices que nous pouvons examiner.

Au cours des dernières 48 heures, des rapports selon lesquels le gouvernement des États-Unis suit les informations selon lesquelles Kim Jong-un est “en grave danger” ont ébranlé la communauté des observateurs de la Corée du Nord. Les soupçons que quelque chose puisse se passer ont grandi à la lumière de l’absence du leader de 36 ans aux festivités du Jour du Soleil, qui célèbrent la naissance de son grand-père, le 15 avril.

Ce n’est pas la première fois qu’un manque d’observations de Kim conduit à des rapports de problèmes de santé. Il n’est pas non plus certain que ces rumeurs soient fondées. Selon le conseiller à la sécurité nationale Robert C. O’Brien, les États-Unis ne sont pas sûrs de l’état de santé de Kim, tandis que le gouvernement sud-coréen affirme qu’il n’y a pas d’indicateurs de mauvaise santé de Kim. Bien que la Corée du Nord n’ait pas encore confirmé de cas de COVID-19 dans son pays, il n’est pas exclu que Kim ait fait une pause dans ses apparitions publiques pour éviter d’être exposé au virus.

Il n’y a pas d’héritier apparent, mais tout successeur est susceptible de venir de l’intérieur de la famille Kim. Kim a un frère aîné, Kim Jong-chul, qui a déjà été transmis pour le rôle de chef suprême en faveur du plus jeune Kim. En outre, la sœur cadette de Kim, Kim Yo-jong, a joué un rôle actif dans le régime de son frère, mais il serait sans précédent qu’une femme dirige le pays. Kim aurait trois enfants qui seraient trop jeunes pour diriger, ce qui soulève la question de savoir si une sorte de scénario de régence est possible. Il existe également le risque d’une lutte de pouvoir plus large, potentiellement déstabilisante.

Les réponses aux questions liées aux armes nucléaires et aux relations avec la Corée du Sud et les États-Unis dépendront de l’arrivée au pouvoir, de la capacité de ces pays à consolider leur pouvoir et de la personne sur laquelle ils s’appuient au sein de la société nord-coréenne comme base de pouvoir. Ces réponses ne seront pas non plus immédiatement évidentes, car les dictateurs ont tendance à opérer sur des horizons plus longs que les dirigeants démocratiquement élus. De plus, un nouveau dirigeant nord-coréen ne présentera pas nécessairement des attitudes claires envers l’engagement ou la dénucléarisation dès le premier jour de son règne.