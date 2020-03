Coronavirus: 60% des employeurs estiment déjà des pertes pour leur entreprise et que l’économie de leurs employés sera affectée

La pandémie de coronavirus aura des conséquences mondiales, à la fois sociales et économiques. De nouvelles façons de travailler et d’établir des relations ils en sortiront, ce qui pousse les organisations à prendre des décisions concernant les relations de travail.

Selon une enquête menée par Adecco Argentina auprès de dirigeants d’entreprises nationales et internationales pour savoir comment ils agissent face à l’urgence du coronavirus, 9 entreprises sur 10 prennent des mesures de prévention. Parmi les mesures mises en œuvre par les organisations, 91% ont choisi de mettre Eliminer le gel d’alcool des employés et sensibiliser au lavage continu des mains. Près de 50% ont déjà autorisé la bureau à domicile pour les postes qui peuvent le faire et 9% ont totalement suspendu leurs activités.

En revanche, 5% des entreprises prennent la température de leurs salariés et d’autres (1%) réduisent la journée de travail.

D’autres ont expliqué que dans leur entreprise, ils ont choisi de restreindre l’accès des fournisseurs étrangers, réduire le nombre de personnes qui participent aux réunions, suspendre les voyages ET annuler les événements. Ils ont également procédé à l’octroi de licences aux populations à risque et au nettoyage périodique des bureaux et des salutations sans contact.

Lorsque vous essayez de quantifier les pertes qui peuvent affecter les employés et l’économie des entreprises, 53% des personnes interrogées admettent qu’elles les considèrent comme très attendues et, alors que 22% sont très inquiètes, 22% sont calmes. Seulement 3% ont déclaré qu’ils les considéraient comme insouciants.

“La plupart des entreprises agissent, prennent différentes initiatives pour soutenir leurs équipes de travail, ce qui est très bien car nous devons travailler ensemble sur cette question”, a-t-il souligné. Alexandra Manera, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Adecco pour l’Argentine et l’Uruguay. “Cette pandémie est une situation nouvelle et complexe, générant constamment des changements et des défis, et de la part des entreprises, nous devrons tous les affronter afin, avec les autorités, de minimiser leurs effets”a ajouté l’exécutif.

Depuis presque 6 entreprises sur 10, la pandémie affectera l’économie des entreprises et des salariés. Pendant ce temps, 36% pensent que ce ne sera que de manière modérée, tandis que pour 5% cela n’aura pas d’incidence économique.

Mais alors que les organisations continuent de prendre des mesures pour atténuer toute possibilité de contagion et se rapprochent d’une possible mise en quarantaine totale, les dirigeants interrogés estiment que 32% de la société argentine “agira de manière irresponsable”, tandis que 62% se comporteront de manière “modérément responsable”. Pour eux, seuls 6% seront très responsables contre l’isolement.

Lorsqu’on leur a posé la même question, mais concernant le comportement des entreprises, 55% pensent qu’elles agiront de manière “modérément responsable” et 39% très responsables. Seuls 6% pensent que les entreprises seront irresponsables face à ce problème.

Êtes-vous d’accord avec la suspension de toutes les activités artistiques et sportives dans le pays? Pour 95% des personnes interrogées, il s’agit d’une mesure précise du gouvernement. 4 répondants sur 10 ont de la famille ou des amis dans l’un des pays critiques.

Dans le même esprit, le cabinet Seido a réalisé une enquête montrant que 59% des répondants sont “très inquiets ou inquiets” par l’épidémie de COVID-19, et il grandit avec l’âge. 75% des plus de 65 ans sont inquiets et le chiffre passe à 52% pour les moins de 30 ans. Alternativement, 18% sont peu ou pas inquiets.

Les gens changent déjà leurs habitudes. 81% disent se laver les mains plus fréquemment, 56% ne quittent leur domicile qu’en cas d’absolue nécessité et 48% ont cessé d’assister à des événements publics. Cependant, la routine de travail quotidienne n’a pas encore été fortement affectée. 42% disent que cela n’a pas affecté leur routine, 25% disent oui, mais ils continuent de travailler. De plus, 16% travaillent à domicile et 17% ont cessé de travailler.

Ni les achats préventifs ni le bureau à domicile ne sont répandus. 86% affirment qu’ils n’ont pas acheté de biens plus gros que d’habitude et seulement 11% ont cessé de travailler ou font du bureau à domicile.

La plupart des gens (56%) pensent que les conséquences de COVID-19 dureront des mois et 27% pensent qu’il est transitoire et durera quelques années. En revanche, 11% pensent que cela affectera toute l’année 2020 et 5% pensent que cela aura également un impact en 2021. Encore une fois, les personnes âgées pensent que cela durera plus longtemps que les jeunes.

40% affirment que le pays n’est pas prêt à faire face à la crisis et 50% pensent qu’ils sont en quelque sorte préparés. Mais, malgré cela, 72% pensent que la réaction du gouvernement a été correcte, 4% étaient exagérés et 24% étaient insuffisants. 60% pensent que l’heure était correcte, tandis que 36% pensent qu’il est trop tard. De plus, les gens sont d’accord (31%) ou fortement d’accord (58%) avec la fermeture de l’école.