Coronavirus: a activé le protocole à Ezeiza par un passager arrivé des États-Unis et qui était en Chine

Le personnel de santé de l’aéroport d’Ezeiza a dû activer ce lundi matin le protocole d’urgence contre les coronavirus à bord d’un avion en provenance de New York car l’un des passagers, qui était en Chine depuis 15 jours, Il avait de la fièvre.

Le vol 853 d’American Airlines a atterri à Buenos Aires à 10 h 45 et avant de descendre les personnes à bord, le commandant de bord a indiqué que le protocole avait été activé pour aider une personne qui se sentait mal. Les autres passagers doivent attendre à leur place en attendant une autorisation pour descendre de l’avion.

“Quand ils ont atterri à Ezeiza, l’un des membres de l’équipage a demandé par microphone si l’un des passagers était en Chine au cours des 15 derniers jours”, a-t-il déclaré. Infobae Eduardo Di Marco, qui est à bord de l’avion d’American Airlines pour être examiné.

«À notre grande surprise, un homme a dit oui, qu’il était en Chine et avait des lignes de fièvre au sommet. Ils ont donc immédiatement avisé les autorités sanitaires d’Ezeiza pour examen », a déclaré Marco.

L’homme était assez agacé par la situation car en l’absence d’informations à ce sujet, il ajoute qu’ils ne sont pas autorisés à quitter leur siège. «Nous ne pouvons même pas nous lever pour aller aux toilettes. L’avion est arrêté dans une zone isolée de la piste et, apparemment, nous sommes là-haut depuis longtemps », a-t-il déclaré.

L’avion, qui avait décollé dimanche à 22 heures à New York, a voyagé à pleine capacité et il y a plusieurs enfants à bord.

Vers 11h15, lorsque les passagers ont commencé à paniquer et à s’exalter à cause de la situation, ils ont été rassurés par haut-parleur. “La mesure a été prise par précaution et une fois que nous aurons constaté que la photo du passager n’est pas en danger, nous le ferons descendre de l’avion”, a expliqué l’un des membres de l’équipage.

Pendant un mois, le ministère de la Santé de la Nation a ordonné que les avions transportant des passagers présentant des symptômes de coronavirus se rendent au 18e position à revoir. C’est un secteur qui est loin des manches habituelles, où il y a des salles spécialement préparées du point de vue sanitaire. À l’heure actuelle, le personnel de Border Health s’occupe de ce cas particulier.

Ce samedi, une situation similaire s’est produite avec l’Airbus AR1305 d’Aerolineas Argentinas, qui avait atterri à Buenos Aires à 16 h 40, suite au fait que trois passagers avaient de la fièvre.

Une fois le protocole activé, le personnel de santé est monté à bord de l’avion avec des gants, des jugulaires et des lunettes pour effectuer les contrôles. Et avant de descendre de l’avion, les passagers devaient signer un affidavit où ils ont précisé dans quels pays ils se trouvaient, s’ils avaient eu des contacts avec des personnes infectées ou s’ils présentaient des symptômes compatibles avec la maladie; qui a déjà fait plus de 3 000 morts.