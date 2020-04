Coronavirus – Arreaza suggère que si Guaidó gouvernait, l’impact du coronavirus aurait été plus important au Venezuela

MADRID, 28 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a laissé entendre ce mardi que si le chef de l’opposition Juan Guaidó dirigeait le pays, l’impact du coronavirus sur la nation des Caraïbes aurait été plus important.

« Imaginez que 2019 a frappé le droit avait triomphé, » élevé sur Twitter. Ensuite, il y aurait “un gouvernement qui sous-estime la pandémie – un allié de Trump, Bolsonaro et Duque -, expulse les médecins cubains, élimine le CLAP et le Barrio Adentro (programmes d’aide sociale), rejette l’aide de la Chine, de la Russie et du L’Organisation mondiale de la santé (OMS) privatise les centres de diagnostic complets (CDI) et facture le test », at-il déclaré.

En outre, il a fait référence à la conversation téléphonique que Guaidó et le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, ont eue lundi, dans laquelle ils ont réaffirmé leur attachement au Cadre pour la transition démocratique au Venezuela que la Maison Blanche a proposé et que cela implique que le chef de l’opposition et le président vénézuélien, Nicolás Maduro, se retirent pour laisser la place à un gouvernement intérimaire d’unité nationale qui guide le pays vers des élections “libres”.

“Aujourd’hui, les États-Unis atteignent le million de cas de Covid-19 et plus de 56 000 morts. Le secrétaire Pompeo, face à sa grave crise humanitaire et cesse d’intervenir et de s’ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela”, a-t-il déclaré sur le même réseau social.

Le Venezuela, avec 329 cas et dix décès, a déclaré une “quarantaine sociale” et a demandé à la communauté internationale de l’aider à lutter contre le coronavirus, ce que Maduro a justifié en raison des dommages causés par les sanctions américaines.

Guaidó, pour sa part, a averti que les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés et a également fait appel à la solidarité internationale, arguant que la crise humanitaire qui dure depuis des années rend le Venezuela particulièrement vulnérable à la pandémie.