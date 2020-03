Coronavirus arrive à la NASA | L’avenir

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé lundi le premier cas de coronavirus COVID19 détecté à l’agence aérospatiale américaine, qui a contraint à restreindre l’accès et à ordonner “l’état du télétravail” dans l’un de ses centres de recherche de la Silicon Valley ( Californie).

“Le dimanche 8 mars, nous avons reçu la confirmation qu’un employé du centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley avait été testé positif pour le coronavirus (COVID-19)”, a déclaré Bridenstine dans un communiqué, affirmant qu’il Ils estiment que “l’exposition dans le centre a été limitée”.

Cependant, par mesure de précaution, avec le directeur du Ames Center, Eugene Tu, et le chef de la santé de la NASA, J.D. Polk, a décidé de déclarer le personnel de ces installations “temporairement dans un état de télétravail obligatoire, avec un accès restreint au centre jusqu’à nouvel ordre”.

“Limiter l’accès au centre permettra au personnel médical d’Ames et aux responsables de la santé publique de déterminer les contacts potentiels (que la personne infectée aurait pu avoir) et d’évaluer les zones qui pourraient nécessiter un nettoyage supplémentaire et d’atténuer l’exposition potentielle du personnel du centre”, a-t-il déclaré. l’administrateur de la NASA.

L’agence aérospatiale essaie maintenant de savoir avec qui le travailleur infecté par le coronavirus “a établi un contact important” pour informer les personnes susceptibles d’être infectées.

“L’accès à Ames est limité au personnel essentiel uniquement, car cela est nécessaire pour sauvegarder la vie, les biens et les fonctions essentielles de la mission … Il sera destiné à ceux qui n’ont pas d’équipement pour travailler à domicile ou qui travaillent dans laboratoires ou autres installations qui nécessitent un équipement technique “, at-il ajouté.

Bridenstine a profité de l’occasion pour rapporter la reprogrammation des activités sur le terrain de trois missions scientifiques aéroportées de la NASA Earth Science qui devaient être déployées dans tout le pays ce printemps, également en raison du danger du coronavirus.

COVID-19, qui a infecté plus de 113 000 personnes dans le monde, a causé environ un demi-millier d’infections aux États-Unis, dont au moins 22 personnes sont décédées des suites de la maladie.