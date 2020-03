Coronavirus atteint d’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient et se développe en Amérique | La société

L’expansion du coronavirus se poursuit et a déjà frappé à la porte de pays qui n’avaient pas enregistré de premiers cas de contagion et a confirmé ce lundi: Maroc, Arabie Saoudite, Jordanie et Sénégal avec des citoyens d’Italie ou d’Iran, tandis que d’autres comme Porto Rico envisagent que Son arrivée est imminente.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reste vigilante mais prudente quant à la situation de déclarer la pandémie ou non, car le passage du virus à travers 71 pays a déjà infecté 90 000 personnes et porté le nombre de morts à 3 200 dans le monde. , la grande majorité dans les deux cas en Chine.