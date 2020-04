Coronavirus au Mexique: a confirmé la mort de trois travailleurs et 39 infections à COVID-19 dans l’IMSS

Eduardo Robles, chef de l’Unité de santé au travail de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), a confirmé le décès malheureux de trois agents du secteur de la santé de COVID-19, ainsi que de 39 autres cas de maladie.

La nouvelle a été publiée lors de la conférence de presse qui rend compte des progrès quotidiens coronavirus au Mexique ce mardi 31 mars.

La réunion, dirigée par Hugo López-Gattel, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, avait plusieurs objectifs d’information. L’un des plus importants était la confirmation du décès de ces travailleurs de l’État mexicain.

La façon dont ils ont été infectés est étudiée dans les trois cas. Cependant, Il a annoncé que jusqu’à présent, il n’a pas été possible de vérifier qu’ils ont contracté la maladie pour une exposition professionnelle de son travail médical.

Robles a expliqué que l’un des défunts est tombé malade «d’un parent parti à l’étranger. Une autre, à travers une exposition qui n’était pas professionnelle au sein de l’institut lui-même et l’autre était celle d’un travailleur déjà retraité, déjà en dehors du travail de l’institut; (c’est-à-dire) il n’y avait pas de relation de travail; par conséquent, la source de contagion était hors site“

De même, le ministère de la Santé a signalé que l’avancée du coronavirus au Mexique ne s’est pas arrêtée. Aujourd’hui, ils ont alerté d’un décès, ils sont déjà 29; de même, ils l’ont fait avec le cas confirmés, qui a maintenant atteint mille 215. Ils ont également 3 511 cas sous observation et 6 282 ont déjà été rejetés.

58% des cas confirmés au Mexique ont été enregistrés chez l’homme et 42% chez la femme. Ils ont également signalé que les mineurs ne représentaient pas un groupe important pour la transmission et la présentation des cas. A partir de 24 ans, le plus grand nombre de cas commencent, étant les groupes de 30 à 34 ans et de 40 à 44 ans où les nombres les plus élevés se trouvent. Le plus jeune patient a 0 ans et le plus âgé a 88 ans, avec une médiane de 42 ans.

En tant que nouvelle mesure visant à atténuer les flambées de COVID-19 au Mexique, le La sécurité sociale mettra en œuvre le nouveau programme de prescription rechargeable, qui vise à réduire le risque de contagion en évitant le niveau d’exposition aux personnes vulnérables.

Le ministère de la Santé (SSa) et l’IMSS ont indiqué que Les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées, en plus d’appartenir aux groupes démographiques les plus sensibles au nouveau coronavirus, conviennent également de se rendre constamment dans les unités médicales familiales. afin que, grâce à des consultations, ils puissent renouveler leur prescription et poursuivre leur traitement.

Désormais, avec cette mesure, une prescription sera délivrée qui sera rechargeable pour une durée moyenne de trois à quatre mois. Ceci, avec l’idée que ces personnes confient un ami ou un membre de leur famille qui n’est pas vulnérable au virus afin de pouvoir se rendre dans les pharmacies IMSS et remplir le ou les médicaments prescrits par les médecins de l’établissement de santé.

Cette mesure renforce la Journée nationale de la distance saine en protégeant les habitants les plus fragiles de la population mexicaine.

Dans le monde, COVID-19 a laissé une trace de 823 000 cas avec environ 41 000 décès, où le pays avec le plus de cas enregistrés, selon les chiffres officiels, est les États-Unis, avec un record de 184.183 cas et 3.721 décès. Cependant, La nation avec le plus de décès enregistrés est l’Italie avec 12.428Et ce malgré le fait que son nombre de cas confirmés soit inférieur à celui des États-Unis, le pays européen ayant un registre officiel de 105 792 cas.