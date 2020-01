Coronavirus au Mexique: ce sont les aéroports et les régions les plus gardés par les autorités

Ce mercredi, le président Andrés Manuel López Obrador a confirmé qu’il avait été détecté à Tamaulipas un cas possible de coronavirus, et que le patient est sous observation.

Quelques minutes plus tard, le secrétaire à la Santé de Tamaulipas, Gloria Molina, a déclaré au journaliste Ciro Gómez Leyva, le patient est un docteur en biologie moléculaire de l’Institut National Polytechnique qui s’est rendu à Wuhan le 25 décembre. Sur le chemin du retour, le responsable de l’État a confirmé: fait une escale à l’aéroport international de Mexico, et a volé un jour plus tard à Reynosa.

Depuis l’apparition des premiers cas de contagion en Chine, les autorités mexicaines ont protégé les terminaux internationaux et contrôles renforcés dans les régions septentrionales de la République, où il y a une grande communauté d’origine asiatique.

Bien que des protocoles d’urgence aient été activés dans tous les terminaux internationaux pour détecter d’éventuels cas de cette épidémie virale mortelle, trois de ces aéroports préoccupent fortement les autorités sanitaires, en ayant des connexions directes avec la Chine.

“Depuis que nous avons eu connaissance de l’épidémie, alors qu’il s’agissait des 40 premiers cas, nous avons pris des mesures”, a déclaré le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, dans le journal El Universal.

«La première consistait à articuler les efforts aux points d’entrée dans le pays, en particulier dans les points aériens et en particulier ceux qui ont des voyages directs de la Chine au Mexique qui sont les aéroports internationaux de Monterrey, Cancun et Guadalajara», A ajouté le fonctionnaire fédéral.

Comme l’explique le sous-secrétaire, contrairement à ces trois terminaux, L’aéroport international de Mexico n’a pas de vols directs vers la Chine.

Au cours des dernières semaines, cinq pays étrangers ont signalé des cas d’infection confirmés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et tous les patients étaient des passagers qui venaient directement de la ville chinoise de Wuhan, la région où l’épidémie est apparue.

En plus d’accorder une attention particulière aux terminaux de Monterrey, Cancun et Guadalajara, López Gatell a expliqué au journal mexicain qu’il avait également “Ils ont fait des efforts” dans le nord “, car il y a une énorme communauté asiatique, y compris la Chine”.

Ce mardi, quelques heures après que les États-Unis ont signalé le premier cas de «2019-nCoV» et activé toutes les alarmes, le ministère de la Santé du Mexique a publié une déclaration pour réitérer que le pays dispose de toutes les ressources et protocoles nécessaires pour identifier les infections. ”

“L’Institut épidémiologique de diagnostic et de référence (InDRE) dispose des procédures et des fournitures nécessaires pour confirmer la présence du virus 2019-nCoV dans les échantillons biologiques des cas suspects”, a indiqué l’agence.

Aujourd’hui, un comité d’experts convoqué par l’Organisation mondiale de la santé discutera à Genève s’il est nécessaire de classer l’épidémie comme «Une urgence internationale de santé publique», désignation qui n’est utilisée que pour les épidémies très graves.

La dénomination signifierait qu’il s’agit d’un événement extraordinaire, dans lequel l’épidémie constitue «un risque pour la santé publique des autres États, en raison de la propagation internationale de la maladie», et nécessite une forte réponse internationale.

Nombre de décès et pays avec des cas confirmés

Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus a augmenté mercredi à neuf personnes en Chine, où les autorités sanitaires ont averti qu’il pouvait “muter” et se propager encore plus facilement.

Le vice-ministre de la Commission nationale de la santé de Chine, Li Bin, a annoncé que le coronavirus avait déjà été diagnostiqué chez plus de 400 personnes, dans une nette aggravation de l’image ces derniers jours.

Ce coronavirus suscite une vive inquiétude quant à sa similitude avec le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué près de 650 personnes dans la région en 2002-2003.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, jusqu’au 21 janvier, quatre pays étrangers ont signalé des cas confirmés d’infection: le Japon (1 cas importé de Wuhan, Chine); Thaïlande (2 cas, importés de Wuhan, Chine); Corée du Sud (1 cas importé de Wuhan, Chine) et États-Unis (1 cas importé de Wuhan, Chine).