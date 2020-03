Coronavirus au Mexique: Claudia Sheinbaum a annoncé la fermeture de cinémas, théâtres, églises et bars sur CDMX

Le chef du gouvernement de MexicoClaudia Sheinbaum, a annoncé qu’à partir de cette semaine, musées, cinémas, gymnases, événements religieux, théâtres, zoos, ainsi que bars, discothèques et clubs, en raison de la propagation de COVID-19.

Le responsable a précisé que les restaurants resteront ouverts pour le moment, cependant, tous les événements publics et privés qui rassemblent plus de 50 personnes seront annulés.

“Nous prenons des mesures de plus grand isolement avec cette politique de rester à la maison, des distances saines pour qu’elles affectent le moins possible l’économie … nous concevons déjà un programme d’accompagnement“Il a précisé.

Le chef du gouvernement a assuré que l’objectif de ces fermetures de lieux publics est “diminuer la capacité de propagation»Du coronavirus et a précisé que toutes les procédures étaient suspendues, à l’exception des permis de construction privés, il a donc demandé à la capitale de rester chez elle et de respecter les distance saine, et en cas de symptômes envoyer un SMS au 51515, afin de ne pas saturer les centres de santé.

Il a également précisé que Nulle part dans le monde les transports en commun n’ont été suspendus, de sorte que le métro ne sera que désinfecté, en plus duquel le gel antibactérien sera désormais disponible pour les utilisateurs, lorsqu’ils entrent et sortent. “Si nous prenons soin de nous, nous sortirons tous de cette situation dès que possible“, Renvoyé.

Le secrétaire à la santé, Oliva López, ont indiqué qu’ils s’efforcent de renforcer la distance saine, car seuls Mexico ont enregistré 700 cas de grippe et 64 décèsBien qu’il ait assuré qu’il était déjà au dernier stade de cette maladie.

Information en développement …