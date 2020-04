Coronavirus au Mexique: comment la croissance à domicile est devenue une alternative à la crise

Rebeca et sa famille consacrent tous leurs après-midi à transformer leur arrière-cour en jardin urbain, une pratique qui s’est accrue dans la ville mexicaine de Guadalajara comme alternative pour générer de la nourriture dans l’isolement pour contenir l’expansion de COVID-19.

La famille de Rebeca attend patiemment les premières graines de légumes et de légumineuses germent et donnent vie isolément qui les a gardés chez eux au Mexique, un pays avec 5 847 cas et 449 décès.

Ils affirment à Efe que se consacrer à la terre a servi d’ergothérapie, mais aussi un moyen de produire sa propre nourriture.

“Oui, je voudrais avoir une certaine indépendance nutritionnelle et avoir ma propre nourriture, mais pour l’instant c’est d’abord apprendre et entrer en contact avec la nature, c’est très thérapeutique”fit-il remarquer.

Maïs, haricots, laitue, citron, amarante, pastèque et courge. Les plants ont germé après quelques jours et attendent d’être repiqués. Rebeca assure qu’en peu de temps les enfants ont compris l’importance de la terre et de la nourriture.

“Les semis y poussent et les enfants sont ravis, très heureux de voir la magie qui existe dans les plantes, une graine qui n’a apparemment pas de vie et qui peut être stockée je ne sais pas combien d’années, du coup tu la mets dans le sol et ça donne la vie“il note avec émotion.

L’EXTENSION DE L’HORTICULTURE

Au cours des dernières semaines, des dizaines de personnes ont cherché des moyens de planter chez eux. En pots, en plastique jetable, à votre fenêtre ou dans un petit patio.

Dans les réseaux sociaux, de plus en plus de gens vont dans des groupes qui Ils promeuvent l’horticulture pour savoir comment démarrer et résoudre d’autres questions.

Erandi Díaz fait partie des projets “Toits vivants” et “Biosphère” qui depuis plus de deux décennies propose des ateliers pour la production durable de nourriture à domicile.

Il avoue que depuis un mois, le nombre de personnes qui Ils lui ont demandé des conseils pour commencer leurs récoltes.

“Oui, il y a eu une augmentation exponentielle en ce qui concerne la peur que toute crise génère, mais aussi de profiter des opportunités. Il y a des gens qui demandent si la situation alimentaire va être difficile et c’est pourquoi nous pensons qu’il est temps pour eux de profiter et de pouvoir apprendre “fit-il remarquer.

Erandi vit au milieu des plantes et des arbres depuis son enfance. Il a construit son jardin avec des graines biologiques qu’il a également échangées avec des gens d’autres endroits. Elle connaît au fur et à mesure les feuilles qui sortent du sol, leurs propriétés nutritionnelles et médicinales.

DONNER DES OUTILS ET DES CONNAISSANCES

Maintenant, il a ouvert son espace comme un atelier-école dans lequel les gens peuvent aller aider à la plantation, l’entretien et la récolte en même temps apprendre et avoir en retour des graines à planter et des conseils pour les mener à bien.

Considère que l’isolement volontaire est une bonne occasion pour les personnes de produire leur propre nourriture de manière plus saine et plus durable, en plus de la possibilité d’avoir un revenu supplémentaire avec la vente de ce qui reste de la récolte.

“Oui, il peut être autosuffisant, il peut vous faire économiser de l’argent, au lieu de dépenser pour la coriandre, le persil ou la tomate, vous pouvez le cultiver à la maison. Le mouvement de la culture urbaine profite de ce qui est disponible pour générer l’option de manger sainement au même endroit où nous sommes“at – il expliqué.

Mónica Cevallos, fondatrice du groupe “Pacha-Mama biologique” Il a commencé à produire sa propre nourriture il y a environ 40 ans pour nourrir ses huit enfants. Maintenant, elle se consacre à vendre sa nourriture et à enseigner aux autres ce qu’elle a appris de ses parents ou grands-parents et de sa propre expérience dans divers pays.

“Ce n’est pas difficile, mettre une graine dans le sol, c’est savoir attendre, c’est une question de patience et de décision, que vous voulez apprendre à semer. Je dis toujours à mes élèves de chercher un espace où le soleil qui leur donne la vie peut être dans des pots, sur la terrasse, dans la fenêtre et ils verront comment le panorama de leur famille change “conclut-il.