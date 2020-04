Coronavirus au Mexique: les trois notes à lire

Dans Mexique, le nombre de cas de personnes infectées par COVID-19 augmenté à 14,667, tandis que le nombre de décès est devenu 1 351 et il y a 7612 cas suspects accumulé, a rapporté ce dimanche le Secrétaire de Santé (SSa).

Lors d’une conférence de presse en soirée, José Luis Alomy, chef d’épidémiologie, Il a expliqué que la région des Amériques continue d’être celle qui contribue le plus de nouveaux cas de coronavirus dans le monde, avec 47% par rapport à l’Europe, qui fournit 41,7% du nombre total de cas.

Bien que la courbe épidémique du pays continue d’augmenter, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a expliqué que le comportement du virus SARS-CoV-2 évolue selon ce qui est attendu selon différents spécialistes.

Depuis le 21 avril dernier, le phase 3 de la contagion au Mexique, c’est pourquoi la journée nationale de la distancia de Sana a été prolongée jusqu’au 30 mai pour arrêter la contagion dans les zones de transmission élevée. Cependant, López-Gatell a précisé que il y a environ 1 000 municipalités où les progrès de cette maladie sont presque nuls et que pour cette raison, ils espèrent que dans ces démarcations, les gens pourront progressivement reprendre leurs activités le jour 18 mai.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a remercié les citoyens d’avoir respecté les mesures sanitaires et de distanciation sociale pour ralentir la progression du virus du SRAS-CoV-2 au Mexique. Le président fédéral a indiqué que grâce à cette A pu apprivoiser le coronavirus et le débordement de cas a été évité, ainsi que la saturation des hôpitaux.

“Au lieu de tirer, comme c’est malheureusement arrivé ailleurs, ici la croissance a été horizontale, et cela nous a permis de nous préparer très bien, d’avoir tout ce qu’il faut du matériel médical, les spécialistes », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

En outre, le président a annoncé que, dans le cadre de la réponse du gouvernement face aux effets négatifs sur l’économie dus au coronavirus, un programme d’intervention dans les quartiers populaires pour l’introduction de l’eau, le drainage, la chaussée, l’éclairage public, entre autres.

Le gouvernement fédéral maintient des offres d’emploi dans les entités les plus touchées du pays malgré la phase 3 récemment déclarée de l’épidémie de coronavirus au Mexique.

Sur le chantier officiel de la le gouvernement promeut les emplois de type non essentiel dans toutes les régions de la république; cependant, les informations sur les emplois ne précisent pas si l’intégration dans l’activité professionnelle commencera pendant ou après la période de confinement.

Parmi les œuvres qui apparaissent sur le portail, telles que comptable, inspecteur qualité, coordinateur des ressources humaines, caissier Oxxo, consultant commercial, gardien de sécurité, architecte et recruteur de terrain, sont promus dans le Mexico, État de Mexico, Tabasco y Basse Californie, où les salaires varient de 5 000 à 40 000 pesos par mois.

Pendant la phase deux de la contagion, le Secrétaire au Travail et à la Prévention Sociale (STPS) en coordination avec le Secrétaire à la Santé (SSa), a défini cinq activités essentielles, telles que celles nécessaires pour répondre à l’urgence, celles liées à la sécurité publique et à la défense nationale, les secteurs fondamentaux de l’économie, les programmes sociaux du gouvernement et tout ce qui concerne la conservation et la réparation des infrastructures de services basiques.