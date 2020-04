Coronavirus au Mexique: que signifie l’état d’urgence sanitaire en raison d’un cas de force majeure

La pandémie de coronavirus a obligé les gouvernements de différents pays à déterminer état d’urgence sanitaire pour atténuer la progression de la maladie. Compte tenu de l’augmentation des cas confirmés de COVID-19 qui a actuellement enregistré la propagation de 1 094 personnes et la mort de 28 personnes au Mexique, le gouvernement fédéral, par Conseil général de la santédéclaré état de santé national en cas de force majeure.

Du Palais National, Marcelo Ebrard, secrétaire de Relations extérieures a annoncé que la mesure entrera en vigueur à compter de la publication de l’accord au Journal officiel de la Fédération et restera en vigueur jusqu’à 30 avril a également averti que ceux forcer leurs travailleurs à travailler seront créanciers de sanctions administratives, qui peut être la fermeture du lieu ou tribunal pénal dans les cas extrêmes.

Que signifie la déclaration d’état d’urgence?

C’est l’une des mesures qui peuvent prendre le gouvernement d’un pays dans une situation exceptionnelle. Généralement, il est dicté en cas de perturbation de la paix ou de ordre interne d’un état, soit à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances politiques ou civiles graves qui affectent ou entravent la vie de la Nation.

Pendant cette période, le gouvernement a le pouvoir de restreindre ou de suspendre l’exercice de certains droitsqui peut être le concernant la liberté et la sécurité des personnes, l’inviolabilité du domicile et la liberté de réunion et de transit. De plus, les forces armées du pays peuvent intervenir et prendre le contrôle de l’ordre interne.

Cependant, le ministre mexicain des Affaires étrangères a averti, après avoir fait la déclaration, que il n’y a «rien qui se rapproche d’un couvre-feu, la Garde nationale continuera de faire son travail protéger les installations stratégiques, les canaux de communication et protéger la société. “

Au Mexique, selon l’article 73, fraction XVI de la loi générale sur la santéle Conseil général de la santé, composé de président et chefs des autres dépendances, a le pouvoir d’adopter des lois sur la santé générale de la République. Ledit organe directeur rendra compte directement au Président de la Républiquea, sans l’intervention d’un secrétaire d’État et ses dispositions sont ouobligatoire dans le pays.

Quelle est la situation au Mexique?

Le décret présidentiel annoncé cet après-midi, se fonde sur le quatrième article constitutionnel, qui établit le droit de chacun à la protection de sa santé. Sur la base de cette loi, “[…] ce Conseil a reconnu cette maladie comme soins prioritaires graves, ainsi que dans le décret par lequel ils sont déclarés actions extraordinaires dans les régions affectées sur l’ensemble du territoire national en matière de santé général pour lutter contre la maladie grave de l’attention prioritaire générée par la Virus SARS-CoV2 (COVID-19)[…]», Verse l’accord.

En outre, il a été indiqué que la décision avait été prise assister aux indications du Ministère de la Santé, qui a souligné ces dernières heures que le nombre d’infections a augmenté, donc la dépendance a recommandé que les habitants du pays restent chez eux pour contenir la progression de la maladie.

Quelles mesures seront mises en œuvre avant la déclaration d’urgence sanitaire?