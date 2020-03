Coronavirus au Mexique: Querétaro et Morelos ont enregistré leurs premiers décès

Par un communiqué, le secrétariat de santé de Querétaro a confirmé que ce dimanche le premier décès par coronavirus s’est produit dans l’entité. Comme indiqué par l’agence, il est un homme de 58 ans qui avait été hospitalisé.

Jusqu’à présent, 26 cas positifs au total ont été enregistrés à Querétaro, dont trois patients seulement ont dû être hospitalisés.

“L’un d’eux, avec des symptômes bénins, poursuit le traitement à domicile; un autre reste sérieux avec l’aide d’un ventilateur, et le troisième, qui était dans un état grave, est décédé (Homme de 58 ans) “, a expliqué le Secrétariat.

Concernant le premier décès, les autorités sanitaires n’ont pas précisé s’il avait déjà eu une pathologie. Cependant, ils ont confirmé que Il y a un nouveau cas suspect de coronavirus qui est également hospitalisé avec un tableau clinique compliqué.

“Il y a un nouveau patient sérieux avec ventilation mécanique qui étudie la maladie de Covid-19 », a-t-il déclaré.

Les autres patients souffrent de symptômes bénins et sont traités en ambulatoire. Trois d’entre eux ont déjà été libérés.

Querétaro n’était pas la seule entité à avoir enregistré son premier décès par coronarivus au cours des dernières heures. Également à Morelos, le premier décès par Covid-19 s’est produit, comme l’a rapporté aux premières heures de ce dimanche le gouverneur de l’Etat, Cuauhtémoc Blanco, à travers un message sur les réseaux sociaux.

“Avec une grande tristesse, nous communiquons au public le premier décès de COVID-19 à Morelos. Il s’agit d’un homme de 37 ans recevant des soins médicaux à Cuernavaca, avait une histoire de voyage aux États-Unis. Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis », a déclaré le chef de l’exécutif.

Au total, l’entité a enregistré quatre cas positifs et 25 suspects.

Avec les décès à Querétaro et Morelos, il y a déjà 18 décès dans le pays en raison de la pandémie. Ainsi, il a été ajouté aux décès enregistrés à Mexico (7), Durango (1), Hidalgo (1), Jalisco (3), Michoacán (1), Quintana Roo (1) et San Luis Potosí.

Le premier décès a été enregistré à Mexico le mercredi 18 mars. En 11 jours, le chiffre a rebondi pour atteindre ce dimanche 29 mars un total de 17. Ceci, conjugué à la propagation rapide du virus dans le pays, qui a déjà 848 cas confirmés et 2 623 suspects, ce samedi a pris le sous-secrétaire à la santé du Secrétariat fédéral à la santé, Hugo López-Gatell, pour rappeler à la population l’importance de rester à la maison ces jours-ci.

<< Il n'est pas souhaitable, dans la gestion de l'épidémie, d'atteindre des situations extrêmes, comme celles que nous observons en Europe, où les états d'urgence sont officiellement déclarés et les garanties constitutionnelles suspendues et la force publique est utilisée pour renforcer les mesures de santé publique. Nous lançons un appel énergique, catégorique et sans équivoque à rester à la maison. C’est le meilleur moyen pour nous de décider volontairement et consciemment de rester tous chez nous “, a déclaré López-Gatell.

«Nous sommes déjà dans une période d’augmentation exponentielle accélérée du nombre de cas. Depuis la deuxième semaine de mars, il y a eu une croissance accélérée des cas quotidiens, nous n’avons pas dépassé le millier; Bien que la croissance soit très accélérée, nous avons encore la possibilité de freiner les infections “, at-il souligné.

Des pathologies antérieures telles que le diabète ou l’hypertension compliquent la récupération

Dans le monde, le coronavirus a jusqu’à présent causé 31 918 décès. Et au Mexique, en un peu plus d’une semaine, le nombre de décès s’est multiplié rapidement.

Selon les informations fournies par les différents secrétariats d’État de santé, au moins 12 des 17 personnes décédées dans la République souffraient d’hypertension, de diabète ou de tabagisme. Trois conditions qui ont compliqué son rétablissement.

“Les personnes souffrant de maladies telles que: diabète, hypertension, obésité morbide, insuffisance rénale, lupus, cancer, maladies cardiaques et respiratoires, ainsi que les transplantations, les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes et celles qui sont chargées de s’occuper de leurs filles et fils de moins de 12 ans doivent assurer la protection de la famille à domicile “, explique dans son rapport technique quotidien le secrétaire de Santé fédérale.