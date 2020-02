L’épidémie de coronavirus continue de se déplacer d’un pays à l’autre, avec quinze morts en Iran et onze en Italie, dont trois en Sicile, dans le sud du pays.

Dans les pays les plus touchés, on craint de plus en plus la pénurie de certains produits, tandis qu’à plus long terme, les gestionnaires économiques commencent à évaluer l’impact possible d’une épidémie qui affecte les communications et la chaîne de production mondiale.